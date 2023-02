20 ans de sièges certifiés AGR chez Opel

Opel fête cette année le 20ème anniversaire de l’introduction des sièges certifiés par l’AGR ou Aktion Gesunder Rücken e.V., une association allemande indépendante qui encourage la recherche sur la prévention des maux de dos.

La dernière génération de sièges AGR est disponible dans le nouveau Grandland GSe, l’Astra GSe et l’Astra Sports Tourer GSe. Mais le départ a été donné il y a exactement deux décennies par l’Opel Signum, qui a été la première voiture à proposer des sièges AGR dans le segment des voitures de taille moyenne.

Les sièges constituent le lien entre les personnes et le véhicule. Ils sont essentiels pour un voyage confortable et détendu. « Les conducteurs et les passagers n’entrent en contact avec aucun autre composant de la voiture de manière aussi intensive qu’avec le siège. Notre objectif en tant que constructeur automobile est que nos clients n’aient pas à penser au siège, même sur les longs trajets, car il offre un confort et prévient également le risque de mal de dos à long terme », commente Stefan Koob, qui est responsable du développement des structures de siège pour la marque de Rüsselsheim.

L’ergonomie d’une voiture est plus qu’un simple facteur de bien-être. L’ergonomie concerne également la sécurité. Un siège qui ménage le dos, évite la fatigue pendant le trajet. En cas d’accident, l’occupant du siège a plus de chances de s’en sortir, surtout si le siège parvient à le maintenir en position. Ce n’est qu’à ce moment-là que les ceintures de sécurité et les airbags peuvent assurer pleinement leur office.

Dès 2003, les sièges ergonomiques de l’Opel Signum ont été les premiers sièges AGR dans une Opel. Grâce à de nombreuses fonctions de réglage, les sièges ergonomiques certifiés AGR pouvaient être ajustés de manière optimale pour chaque conducteur, de sorte qu’il pouvait sortir reposé et sans gêne, même après des heures de conduite.

En 2010, l’Opel Meriva a été le premier véhicule à recevoir le label AGR. Le système d’ergonomie intégrale du monospace Meriva comprenait les sièges ergonomiques, les portes FlexDoors qui s’ouvrent dans des directions opposées, le concept de sièges arrière variables FlexSpace et le porte-vélo FlexFix. Opel propose aujourd’hui une variété de sièges AGR avec un choix de contours confortables ou plus sportifs dans l’Astra, le Crossland et le Grandland. Ils offrent 10 réglages pour le conducteur et six pour le passager avant. Les paramètres ajustables sont la plage de coulissement, la hauteur, l’inclinaison, l’inclinaison du dossier, le soutien des cuisses, le soutien lombaire et l’inclinaison du coussin du siège, ainsi que, le cas échéant, le chauffage pour la saison froide.