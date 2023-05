16ème rassemblement VW d’Eghezée

Les VW et dérivés jusqu’à 1983 ont rendez-vous pour une journée festive à Eghezée le 11 juin 2023.

Le rassemblement VW et dérivés d’Eghezée (15 km au nord de Namur) est devenu un classique apprécié: l’an dernier il a réuni pas moins de 173 voitures!

L’édition 2023, la 16ème du nom, se tiendra le 11 juin prochain. Cet événement est réservé aux Volkswagen et dérivés construits avant 1983. On attend donc une foule de Cox, bien sûr, mais aussi des Combis T1 et T2, des Golf, Passat et Scirocco de première génération, sans oublier des véhicules plus rares comme des 181 (héritière de la fameuse Kübelwagen de la deuxième guerre mondiale), des 411/412, des K70 et même quelques véhicules uniques…

Au programme: accueil dès 10 h, balade, animations diverses, top 10, bar et BBQ, tombola, Swap Meet, Best of Show, etc… L’événement se tiendra à l’Institut Henri Maus (site Yannick Leroy, 92 chaussée de Louvain à 5310 Eghezée). La PAF reste à 8 euros comme les années précédentes, 1 ticket boisson compris (entrée gratuite pour les visiteurs). Infos: www.air-watercooled.com