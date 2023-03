Alcool au volant: près de 6 jeunes sur 10 favorables à la tolérance zéro

Près de six jeunes (17-30 ans) sur dix sont partisans d’une tolérance zéro en matière de consommation d’alcool au volant pour tous les conducteurs, selon un sondage effectué pour l’organisation de mobilité VAB.

La Commission européenne a proposé plus tôt dans le mois d’imposer une tolérance zéro pour l’alcool chez les jeunes conducteurs pendant les deux années suivant l’obtention du permis de conduire. L’exécutif européen espère voir cette mesure, et d’autres propositions visant à améliorer la sécurité sur les routes européennes, entrer en vigueur en 2030.

Le VAB, qui dispense des formations à la conduite, a consulté plus de 1.600 jeunes autour de cette idée. Plus de la moitié (57,5%) sont favorables à une abstinence totale pour tous les automobilistes, quel que soit leur âge. Plus d’un quart accepterait uniquement une interdiction d’alcool pour les conducteurs qui n’ont pas encore trois ans de permis.

« L’école de conduite VAB est satisfaite de constater que les campagnes de sensibilisation portent leurs fruits et que les jeunes sont concernés par cette problématique », commente son directeur Peter Landsheere.

Le sondage révèle encore que 16,4% des jeunes ne souhaitent pas entendre parler de cette tolérance zéro.

Un conducteur de moins de 30 ans est impliqué dans deux accidents mortels sur cinq en Europe, alors que cette catégorie d’âge ne représente que 8% de tous les automobilistes.