Aéroport de Zaventem: Brussels Airlines adapte sa procédure d’enregistrement des bagages

Les passagers de Brussels Airlines peuvent désormais enregistrer eux-mêmes leurs bagages à Brussels Airport s’ils le souhaitent, signalent mardi la compagnie aérienne belge et l’aéroport de Zaventem.

Cette possibilité a été progressivement lancée durant l’été. Concrètement, les passagers qui ont effectué leur check-in en ligne peuvent ainsi, munis de leur carte d’embarquement, imprimer l’étiquette pour leurs bagages à un des seize kiosques de cette zone de ‘Bagagge drop-off’, installée dans le hall des départs, et ensuite les déposer sur un des six tapis pour bagages. Les valises et sacs y sont pesés et acheminés par le biais du tapis vers le hall des bagages.

Seuls les passagers des vols court- et moyen-courriers de Brussels Airlines et des autres compagnies de sa maison-mère, le groupe Lufthansa (Lufthansa, Swiss et Austrian), ont la possibilité de recourir à ce nouveau service, qui peut traiter jusqu’à 400 passagers par heure. Des agents de la compagnie belge se tiennent à disposition de ceux souhaitant une assistance, tandis que les voyageurs qui le souhaitent peuvent toujours se rendre aux comptoirs d’enregistrement habituels.

Gain de temps

Selon l’aéroport, ce système représente un gain de temps considérable pour les passagers. Il permet en effet à un nombre plus important d’entre eux de présenter leurs bagages en même temps, alors que plus de 75 % des voyageurs de la compagnie ont déjà effectué leur enregistrement en ligne et sont en possession de leur carte d’embarquement avant leur arrivée à Brussels Airport.