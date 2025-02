150 nouveaux radars vont êtres installés en Wallonie, et peut-être 600 d’ici 2029

150 radars vont être installés en 2025 en Wallonie. Dans une volonté d’atteindre le «zéro mort sur les routes», l’objectif est d’avoir 600 nouveaux radars d’ici 2029.

Cent cinquante nouveaux radars seront installés cette année sur les routes wallonnes, portant leur total à un demi-millier, a indiqué, mardi, le ministre wallon de la Mobilité, François Desquesnes. Il souligne la forte demande des pouvoirs locaux.

« Les demandes des communes et zones de police sont à peu près de 250 radars, mais la capacité de les mettre en place avec les services de police et de justice est de 150 » cette année, a expliqué le ministre Engagés, sur les ondes de Bel RTL. Il y aura ainsi 100 nouveaux radars fixes, 10 aux feux de signalisation et 40 radars tronçons. Dans un entretien à la DH, l’objectif de 600 nouveaux radars d’ici la fin de la législature, en 2029, est cité.

Lire aussi | Voici la province où les automobilistes sont les plus densément contrôlés par les radars fixes (infographie)

Les États généraux de la sécurité routière doivent permettre d’établir une priorité, car une amélioration est possible dans les choix des endroits où sont placés les radars, selon le ministre. La Wallonie a pour objectif de réduire le nombre de tués sur les routes à cent d’ici 2030 et atteindre le « zéro mort sur les routes » en 2050. Les trois causes principales de décès restent la vitesse, la distraction et la consommation d’alcool ou de drogue.

Interrogé sur le placement de bornes de recharge électrique sur l’espace public, encore inexistantes jusqu’ici, François Desquesnes a annoncé qu’il lancerait d’ici quelques mois un programme de concession au privé, et non de subventions publiques. Quant au chantier flamand du carrefour Léonard, qui touche beaucoup de navetteurs wallons vers Bruxelles, le ministre a rendez-vous, ce vendredi, avec son homologue flamande Annick De Ridder pour tenter de faire accélérer les travaux, qui sont programmés jusqu’à la fin de l’année.