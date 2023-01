Microsoft investit « plusieurs milliards » dans le créateur de ChatGPT

Selon plusieurs médias américains, Microsoft va investir 10 milliards de dollars dans Open AI, le spécialiste de l’intelligence artificielle qui a créé le robot conversationnel ChatGPT.

Microsoft va investir « plusieurs milliards de dollars » pour élargir son partenariat avec le spécialiste de l’intelligence artificielle OpenAI, créateur notamment du robot conversationnel ChatGPT, selon un communiqué commun des deux entreprises publié lundi.

Interrogé par l’AFP sur le montant exact de l’investissement, Microsoft n’a pas donné suite dans l’immédiat. Mais selon plusieurs médias américains, le chiffre atteindrait 10 milliards de dollars.

Peu connu du grand public jusqu’ici, OpenAI, créé il y a seulement 7 ans, a beaucoup fait parler de lui depuis le lancement, en novembre, de son « chatbot » ChatGPT.

S’il n’est pas le premier logiciel du genre, il a surpris par la qualité de ses réponses, qu’il s’agisse d’écrire un texte sur un thème donné, d’expliquer un sujet complexe de façon intelligible, voire de créer un poème.

ChatGPT émerveille autant qu’il inquiète, entre outil précieux évitant aux humains des tâches fastidieuses et menace pour de nombreux emplois dont il pourrait remettre en cause l’utilité.

L’accord annoncé lundi prévoit que chaque partenaire pourra « commercialiser de façon indépendante » des produits issus de la technologie développée en commun, basée sur l’intelligence artificielle.

Les « milliards de dollars » investis par Microsoft pourront bénéficier non seulement à ChatGPT mais également à d’autres logiciels développés par OpenAI.

OpenAI prévoit de lancer une version payante de ChatGPT, qui devrait offrir des réponses plus rapides et la possibilité d’interagir plus fréquemment avec le robot conversationnel.