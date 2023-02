Les personnes précarisées deux fois plus nombreuses que les plus riches à ne pas atteindre les 67 ans

La proportion de personnes qui n’atteignent pas 67 ans est deux fois plus élevée parmi les personnes les plus précarisées (26,9%) en comparaison aux plus riches (13,1%), constate Solidaris dans son dernier Stat Info consacré aux inégalités sociales de santé dans le contexte de la réforme portant l’âge de la pension à 67 ans.

« Par conséquent, un nombre important de personnes précarisées décédera avant même de pouvoir accéder à une pension pour laquelle elles ont pourtant cotisé pendant toute leur vie », selon la mutualité.

D’après cette dernière, le montant total de pensions qui devrait être perçu par les personnes les plus précarisées s’élèverait à plus de 7 milliards d’euros si les inégalités sociales d’espérance de vie étaient supprimées, c’est-à-dire si l’ensemble des individus les plus pauvres avaient la même espérance de vie que les plus riches.

Solidaris considère, dès lors, qu’il est primordial de s’attaquer à la question de l’accès à une pension complète sous l’angle de la pénibilité des métiers et des inégalités sociales de santé et de mortalité.

« A défaut de revoir l’âge légal de la pension pour toutes les catégories sociales, nous préconisons la possibilité d’accès à une pension décente avant cet âge (67 ans, NDLR) en fonction de critères de pénibilité des professions exercées et de conditions de santé », avance la mutualité. « Rendre le travail soutenable est un préalable à la réforme des retraites. Sans cela, le vieillissement de la population active et la persistance de certains maux de société (comme les problèmes de santé mentale et les maladies du système locomoteur) ne feront qu’entraîner un report financier du régime des pensions vers celui de l’invalidité », soutient-elle.

L’âge de la pension ne préoccupe pas seulement les Belges. En ce moment, le débat fait rage en France, où les journées de mobilisation s’enchainent face à un projet impopulaire. Le gouvernement Macron souhaite, en effet, reculer l’âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans.