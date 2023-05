Les influenceurs exercent un impact réel sur les habitudes des Belges

Les influenceurs, présents sur les réseaux sociaux, influencent réellement les Belges, non seulement pour leurs achats, mais aussi au niveau de leur mode de vie.

Un quart des Belges qui suivent des influenceurs sur les réseaux sociaux ont effectué un achat à la suite de leurs recommandations au cours des trois derniers mois, note la fédération du commerce Comeos dans son baromètre annuel sur les médias sociaux et les influenceurs (SMI) publié mercredi, en collaboration avec la Haute école Artevelde de Gand. L’étude a été menée auprès de 5.663 Belges, âgés de 16 à 39 ans.

D’après le baromètre, 70% des Belges suivent des influenceurs sur les réseaux sociaux. Un chiffre qui monte à 84% chez les jeunes de 16 à 24 ans. Bénéficiant d’une large visibilité, ces personnalités s’associent régulièrement à des marques pour promouvoir des produits ou des services. Dans un tel contexte, 41% des Belges ont été incités à faire des recherches sur un objet mis en avant, 33% ont commencé à suivre la marque sur les réseaux sociaux et 28% ont été jusqu’à réaliser un achat.

Au-delà de cet impact commercial, les influenceurs agissent aussi sur le mode de vie des Belges, les enjoignant à adopter un comportement plus sain. Parmi les 16-24 ans, 37% ont commencé à faire plus de sport et 28% ont commencé à manger plus sainement après avoir reçu des conseils sur les réseaux sociaux.

Au sein de la population belge, Instagram arrive en tête des plateformes favorites, avec 70% d’utilisation quotidienne parmi les personnes interrogées. Suivent Facebook, (69 %), WhatsApp (66 %), Messenger (65 %) et YouTube (61 %). Chez les jeunes, on retrouve également SnapChat et TikTok dans la liste des réseaux sociaux préférés.

Bien que les jeunes soient des utilisateurs fréquents de ces médias, 65% d’entre eux se sont déjà mobilisés pour limiter leur utilisation, en supprimant certaines applications, en réduisant le nombre de comptes suivis ou encore en utilisant des minuteries.