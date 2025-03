Les Belges n’ont jamais été aussi heureux, mais pas autant que les Finlandais

Selon le dernier classement du World Happiness Report, la Belgique est la 14e nation la plus heureuse sur 147 pays. C’est le meilleur score du pays.

La Finlande a, une nouvelle fois, été sacrée nation la plus heureuse au monde, et ce, pour la huitième année consécutive. La Belgique peut se targuer d’être le 14e pays le plus heureux, son plus haut score, dans le classement du World Happiness Report, une étude annuelle sponsorisée par les Nations Unies.

Les chercheurs se sont penchés sur la période entre 2022 et 2024. Et comme l’année précédente, les pays nordiques dominent le top 10 du classement, avec la Finlande en tête, suivie par le Danemark, l’Islande et la Suède. La Norvège est le septième pays à la population la plus heureuse.

Nos voisins du Benelux figurent dans le top dix, avec les Pays-Bas retrouvant leur 5e place et le Luxembourg classé 9e. Le Costa Rica, 6e, et le Mexique, 10e, ont accédé pour la première fois au top 10.

La Belgique est passée de la 16e à la 14e place, son plus haut score, surpassant sa 15e place octroyée en 2011. Nos plus grands voisins, les Allemands se placent à la 22e place et les Français sont 33e. Les USA figurent à la 24e place du classement, soit la pire performance du pays.

Le classement passe en revue 147 pays, et l’Afghanistan ferme la marche. Il passe au crible divers indicateurs, qui généralement rendent les gens plus heureux, comme le soutien social, le revenu, la santé, la liberté, la générosité sous forme de dons caritatifs, la perception de la corruption et le produit intérieur brut (PIB).