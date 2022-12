En 2018, un fort sentiment d’insécurité ne touchait que 6% des Belges. En 2021, presque un sur dix se sent concerné.

Neuf pour cent des Belges témoigne d’un sentiment d’insécurité fréquent ou constant. Pour 29 %, c’est parfois le cas, 62 % se sentent (presque) toujours en sécurité. C’est ce que révèlent les résultats du Moniteur de sécurité 2021, une enquête de population à grande échelle menée jeudi par la police fédérale en collaboration avec la police locale, le Service public fédéral Intérieur et les autorités locales.

Le sentiment d’insécurité est plus fort chez les jeunes

Dans le précédent Moniteur de sécurité, en 2018, seuls 6 % ont déclaré se sentir souvent ou toujours en danger. En 2021, ce chiffre passera à 9 %. Dans la tranche d’âge la plus jeune (15-24 ans) et parmi les chômeurs et les demandeurs d’emploi, ce chiffre atteint 14 %. Les personnes qui ont été victimes d’actes violents se sentent particulièrement en danger.

L’enquête évalue également les comportements d’évitement. Par exemple, 39 % des 2021 personnes interrogées disent qu’elles n’ouvrent généralement pas leur porte aux étrangers, 19 % évitent de sortir dans l’obscurité et 13 % évitent certains endroits de la municipalité.

Pour la dixième édition du Moniteur de sécurité, fin 2021, près de 100 000 Belges âgés de 15 ans ou plus ont rempli un questionnaire complet sur les problèmes de voisinage, le sentiment de (in)sécurité, la victimisation, la volonté de signaler les crimes et le travail de la police. Près de 400 000 Belges ont reçu le questionnaire par courrier, un quart l’a rempli