Le roi Albert II hospitalisé: des examens sont en cours

Le Roi souffrirait de déshydratation.

Le roi Albert II, âgé de 89 ans, a été hospitalisé en raison de signes de déshydratation, indique le Palais royal mardi.

« Il est conscient, des examens sont en cours », a précisé un porte-parole, soulignant que le roi avait été admis « par précaution ».

La durée de son séjour à l’hôpital n’est pas encore connue et dépendra du résultat des examens.

Agé de 89 ans, Albert est le sixième Roi des Belges. Il est resté près de 20 ans sur le trône avant de remettre la couronne à son fils Philippe en 2013.

Albert a connu plusieurs soucis de santé ces dernières années, subissant notamment une opération cardiaque. Une intervention chirurgicale a également été effectuée pour une tumeur cutanée au visage.

Philippe reporte un déplacement

Le roi Philippe, qui devait visiter l’université de Gand mardi matin, a reporté son déplacement, a fait savoir l’UGent quelques heures avant le début prévu de la visite. La défection du souverain serait liée à l’hospitalisation de son père, Albert.

Au cours de cette visite universitaire, Philippe devait s’entretenir avec un groupe d’étudiants sur des sujets comme l’environnement, le bien-être mental et l’économie. La venue royale a été reportée et non supprimée. Une nouvelle date doit encore être déterminée, a précisé l’université.