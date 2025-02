Le Centre de prévention du suicide réclame plus de moyens

Pas assez de psychologues, et pourtant, une ligne d’écoute qui reçoit de plus en plus d’appels. Le Centre de prévention du suicide lance un appel à des moyens supplémentaires.

Alors que la charge de travail a fortement augmenté ces dernières années sans que ses moyens évoluent, le Centre de prévention du suicide (CPS) lance, mercredi, un appel à des moyens supplémentaires. Le CPS, qui propose l’unique ligne de prévention du suicide disponible 24h/24, gratuite et anonyme via le 0800 32 123, se tourne tant vers le grand public que vers le monde politique.

Depuis 2020, le Centre de prévention du suicide a vu ses réponses aux appels sur sa ligne d’écoute doubler et a vu ses formations et actions de sensibilisation pour aider le personnel de première ligne augmenter. Les interventions dans les collectivités, dont les écoles, après un geste suicidaire, sont aussi en hausse. Les moyens du CPS n’ont par contre pas changé.

Sept axes pour améliorer le CPS

Les psychologues qui reçoivent des patients en crise suicidaire sont en nombre insuffisant, déplore l’association. En outre, alors que la ligne d’écoute 0800 32 123 reçoit de plus en plus d’appels, le CPS a doublé le nombre de ses bénévoles et le nombre d’appels répondus depuis 2020. Le Centre de prévention du suicide lance dès lors un appel à des moyens supplémentaires. Le public peut soutenir le CPS en postulant pour devenir bénévole ou en effectuant un don.

Le CPS a aussi adressé un mémorandum en sept axes aux pouvoirs publics. Ce document, envoyé à tous les députés, demande la mise en place d’une politique bilingue régionale de prévention du suicide, la formation du personnel de première ligne et d’alerteurs, l’amélioration des données factuelles relatives aux suicides, la promotion de la santé mentale via des actions de terrain et des campagnes de sensibilisation à grande échelle, le renforcement du soutien humain et des services à la population, des actions préventives ciblées, et des postventions, interventions en collectivité après un passage à l’acte suicidaire.