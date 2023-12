La vente de gaz hilarant bientôt interdite

Le gouvernement va examiner un arrêté royal visant à prohiber la vente, l’importation, la détention, le transport et l’acquisition de protoxyde d’azote, que ce soit physiquement ou en ligne, à moins que son utilisation ne soit spécifiquement prévue à des fins médicales, techniques ou en tant qu’additif alimentaire.

Le texte est porté par plusieurs ministres dont la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, et son collègue de la Mobilité, Georges Gilkinet, ainsi que par le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke.

Cette substance, plus connue sous le nom de gaz hilarant, est dans le collimateur des autorités depuis plusieurs années car son usage en tant que drogue a connu un essor important chez les jeunes. Elle a un effet très rapide après inhalation qui, dans la circulation, peut être comparé à celui de l’alcool sur un conducteur. L’effet est de courte durée mais l’accoutumance se produit plus rapidement de sorte que le consommateur aura tendance à augmenter la dose et mettra sa santé en danger.

De nombreuses villes et communes ont pris des règlements pour interdire l’usage de ce gaz qui crée des nuisances, non seulement en termes de comportement mais aussi de déchets, les capsules étant souvent jetées en pleine rue. Même leur dépôt dans une poubelle est problématique puisqu’il est recommandé de les traiter séparément en raison du risque d’explosion.

L’arrêté royal doit éviter que la législation se fragmente à l’échelle locale.

En 2021, à l’initiative du groupe MR, la Chambre avait approuvé une proposition de loi interdisant la vente de protoxyde d’azote aux personnes mineures.