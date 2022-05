Contributions alimentaires: les réponses à vos questions (direct)

En complément de son dossier sur les contributions alimentaires, Le Vif organise, ce mercredi, une séance de questions-réponses avec Stéphanie Jaumotte, avocate spécialisée en droit de la famille. Posez-lui toutes vos questions.

En cas de séparation, le montant des contributions alimentaires de chaque parent est fixé par le tribunal. Or, il n’existe pas de méthode de calcul unique et préétablie. D’une juridiction à l’autre, voire d’un juge à l’autre, les différences peuvent être très marquées. Un grand bazar, comme le démontre notre analyse sur les contributions alimentaires.

Pour aider les parents concernés à y voir plus clair, Le Vif organise ce mercredi une séance de questions/réponses avec Stéphanie Jaumotte, avocate spécialisée en droit de la famille. Vous voulez lui poser une question, il suffit dès à présent de compléter le formulaire en fin d’article.

Question de Laurye: Certains avocats ou juges estiment que les frais d’auto-école sont à mettre d’office en frais extraordinaires. Qui doit payer ces frais?

Un arrêté royal de 2019 liste les frais extraordinaires. Le permis de conduire figure dans cette liste. Cela veut dire qu’il faut toujours l’accord des deux partis pour exposer les frais. Personne ne peut rien imposer à personne. Si aucun accord n’est trouvé entre les deux parties, il faut retourner devant le juge qui jugera dans le meilleur intérêt de l’enfant. Par exemple, si un étudiant doit faire des nombreux stages dans des endroits différents, le juge peut estimer qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de passer son permis.

Question 2: le père de mon enfant ne paye pas la contribution alimentaire à laquelle il a été condamné. Que puis-je faire?

Il y a deux moyens d’exécuter de manière forcée un jugement. Soit via un huissier de justice qui procédera à une saisie (mobilière, de salaire, immobilière…). Soit en faisant appel au Secal (Davo en Flandre) qui a été créé pour la gestion des créances et qui se charge de récupérer les arriérées auprès du débiteur et qui peut verser des avances à certaines conditions aurpès des créanciers.

Cela peut arriver que certains juges décident de désigner un expert par exemple un réviseur d’entreprise dont la mission est d’analyser les pièces financières et fiscales d’un parent qui ne ferait pas preuve de suffisamment de transparence.

Question 4: Est-il vrai que le paiement d’une pension alimentaire à son ex-épouse ne dure que le temps du mariage ?

Notre experte précise que cette réponse évoque les pensions almentaires dues entre ex-époux alors que notre dossier porte sur les contributions alimentaires. La durée maximale de la pension alimentaire équivaut à la durée du mariage (mais cela peut être moins) sauf circonstances exceptionnelles où un retour devant un juge est nécessaire.

Question 5: Combien de temps puis-je retourner en arrière pour demander les remboursements?

Vous pouvez récupérer un remboursement pour les frais de ces cinq dernières années. Vous devrez cependant vous diriger vers un huissier de justice pour faire appliquer votre jugement.