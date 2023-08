Voici les 10 jours les plus pluvieux de l’année (infographies)

Le soleil a fait son retour en Belgique… du moins, brièvement. Quels sont, chez nous, les 10 jours statistiquement les plus pluvieux de l’année ? Réponse en infographies.

Il était temps ! Le soleil fait son grand come back en Belgique, depuis jeudi. Temporairement: la pluie est attendue pour ce vendredi soir et pour samedi, selon les prévisions de l’IRM. Cette première décade du mois d’août aura été particulièrement humide (voir graphiques ci-dessous), avec une moyenne de 61 millimètres par mètre carré, soit 38 millimètres de plus que la moyenne (établie depuis 1971).

Le début du mois d’août comporte d’ailleurs l’un des dix jours les plus pluvieux de l’année, à savoir le 3 août. Pour établir ce classement, nous avons calculé la moyenne des précipitations ces 52 dernières années, sur base des données de l’IRM. Le 3 août arrive donc en 8ème position.

Mais ce classement est influencé par la prise en compte d’événements pluvieux extrêmes (orages, inondations…), par ailleurs de plus en plus nombreux, en raison du réchauffement climatique. Si on les élimine en calculant la médiane, voici le top 10:

Un classement alors essentiellement hivernal, ce qui n’est guère surprenant: le mois de décembre est généralement le plus pluvieux de l’année, avec 100 millimètres par mètre carré en moyenne. Contre 50 millimètres pour le mois le plus sec, avril.

Vivement le 23 janvier, n’est-ce pas ?