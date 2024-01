Voici le bilan météo de l’année 2023 en infographies : record de températures, de pluie, d’orages

Plus chaude, plus de pluie, plus d’orage, des records: voici le bilan météo de l’année 2023. En infographies.

7,7 degrés un 31 décembre, soit 4,8 de plus que la moyenne depuis 1990 (voir graphique ci-dessous) : 2023 s’est terminée comme elle avait débuté. Chaudement. Trop chaudement. Le bilan climatique annuel de l’Institut royal météorologique (IRM) publié lundi indique que l’année qui vient de se terminer est la troisième la plus chaude depuis le début des mesures en 1833, avec un température moyenne à Uccle de 12,1 degrés, contre 11 pour la normale. Juste derrière les années record de 2020 et 2022 (12,2°C)

La période de référence 1991-2020 a été choisie pour cette comparaison car c’est celle qui est recommandée par l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Lorsqu’il s’agit de comparer des réalités météorologiques, les spécialistes se basent en effet sur une période de trente ans, représentant les normales saisonnières.

La moyenne de la température nationale, elle, s’est élevée à 11,2 degrés. L’infographie ci-dessous illustre l’évolution continue de la moyenne au fil des années.

Evolution de la température moyenne annuelle

A l’exception des mois d’avril, juillet et août, les températures moyennes mensuelles ont été supérieures à leur valeur normale respective. « En juin et en septembre, nous avons atteint de nouveaux records mensuels absolus », souligne l’IRM.

Juin 2023 a été le mois de juin le plus chaud depuis le début des observations (1833), avec pour la première fois une température moyenne supérieure à 20°C (20,3°C).

La température la plus basse de l’année

L’année dernière, il n’a pas fait plus froid que -4,1°C en Belgique (normale: -7,9°C). Il s’agit de la troisième valeur la plus élevée pour la période de référence actuelle. Le record reste à -2,4°C (en 2020).

Le nombre de jours par an avec une température minimale inférieure à 0°C

Le nombre de jours par an avec une température maximale supérieure ou égale à 25°C

Le nombre de jours par an avec une température minimale supérieure ou égale à 15°C

Pluie, neige, orage et ensoleillement

En 2023, un total de 1.011,4 mm de précipitations est tombé à Uccle (normale: 837,1 mm) et cette quantité annuelle est tombée en 207 jours (normale: 189,8 jours). L’année 2023 a enregistré la deuxième plus longue période de sécheresse depuis le début des observations en 1892 à Uccle. Aucune précipitation n’y est tombée entre le 16 mai et le 16 juin. La plus longue période de sécheresse (36 jours) a eu lieu en 2007.

La plus grosse couche de neige en Belgique a été mesurée au Mont-Rigi, à Waimes, le 20 janvier avec 29 cm.

L’année dernière, l’IRM a par ailleurs compté 97 jours d’orages en Belgique (normale: 93,3 jours).

Au total, le soleil a brillé 1.610h 19min (normale: 1.603h 40min) à Uccle l’année dernière. Cependant, seuls 4 mois ont été plus ensoleillés que leur moyenne respective: février, mai, juin et septembre. Durant tous les autres mois, le soleil y a brillé moins que leur moyenne respective. Juin a été le mois de juin le plus ensoleillé depuis le début des observations en 1887. La durée d’ensoleillement y a été de 307h 50min à Uccle (normale: 199h 16min). Le précédent record datait de 1976 (avec 302h 17min).

L’année dernière, l’IRM a pu enregistrer deux vagues de chaleur. Une première en juin (8-17 juin) et une seconde en septembre (4-11 septembre). Cette dernière vague de chaleur était particulièrement remarquable, note l’institut: il s’agissait de la première vague de chaleur en automne (mesures depuis 1892).

