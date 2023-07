Une fin juillet particulièrement pluvieuse: il n’avait pas autant draché depuis plus de 20 ans

Cette fin juillet 2023 est la cinquième plus pluvieuse de ces cinquante dernières années. Explications en infographies.

Les gouttes n’en finissent plus de tomber sur la Belgique. Et ce n’est pas près de s’arrêter, selon les prévisions de l’IRM pour les prochains jours. Or, cette fin de mois de juillet est déjà particulièrement humide : ces dix derniers jours, en moyenne, il a plu 51 millimètres par mètre carré (à titre indicatif, le seuil quotidien de fortes précipitations est fixé à 20 millimètres). Soit 29 millimètres de plus que le moyenne pour la même période, comme le soulignent les infographies ci-dessous.

Ces graphiques, établis en collaboration avec l’IRM, démontrent qu’il n’y avait plus eu autant de drache en Belgique depuis… 22 ans. Il faut en effet remonter à 2001 pour trouver « pire », avec 78 millimètres par mètre carré ; un record.

Depuis 1971, il n’y a eu que quatre périodes plus arrosées : 2001 donc, puis 1987 (62,5 mm), 1980 (56,1 mm) et 1993 (55 mm). Cette fin juillet 2023 est dans la cinquième plus pluvieuse depuis ces 52 dernières années. Et ça ne va apparemment pas aller en s’améliorant…