« Un précédent désastreux »: l’année 2023 est bel et bien la plus chaude jamais enregistrée (infographie)

Comme cela était attendu, 2023 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des relevés, confirme le Service Copernicus sur le changement climatique (C3S).

L’année 2023 a été 1,48 degré plus chaude dans le monde que le climat de l’ère pré-industrielle, a annoncé mardi le service européen Copernicus, confirmant qu’il s’agit de l’année la plus chaude de l’histoire pour la planète. Les indicateurs observés tout au long de l’année par le C3S témoignent de conditions record telles que « le mois le plus chaud jamais enregistré et des moyennes journalières de température globale dépassant les niveaux préindustriels de plus de 2°C ».

« 2023 a connu une température mondiale moyenne de 14,98°C, soit 0,17°C au-dessus du record annuel précédent en 2016″, a mesuré l’observatoire européen dont les données remontent à 1850. Ces températures « dépassent probablement celles de toutes les périodes depuis au moins 100.000 ans », a commenté Samantha Burgess, cheffe adjointe du service sur le changement climatique de Copernicus (C3S).

Pour la première fois, chaque jour de l'année 2023 a donc dépassé de plus de 1°C le niveau préindustriel, et près de la moitié des 365 jours de l'année ont été plus chauds d'au moins 1,5°C. Cela ne signifie pas pour autant que les limites fixées par l'accord de Paris sur le climat en 2015, qui avait pour objectif de contenir la hausse des températures bien en dessous de 2°C, ont été dépassées. Celles-ci font référence à des périodes d'au moins 20 ans. "Mais cela crée un précédent désastreux", avertit toutefois Copernicus.

Le record de 2016 oublié

Sur les près de 30.700 jours écoulés depuis 1940, les 46 journées les plus chaudes ont été mesurées en 2023, en juillet et août, pendant l'été de l'hémisphère nord.

Le record du jour le plus chaud appartient désormais au 6 juillet 2023, avec une température moyenne mondiale de 17,08°C. Le précédent record journalier, établi le 14 août 2016 avec 16,79°C, est non seulement effacé mais renvoyé au 47e rang.

Des anomalies sans précédent

Les 17 et 18 novembre sont eux aussi entrés dans une zone jusqu'alors inconnue, avec pour la première fois dans l'histoire des mesures quotidiennes 2°C plus chaudes que les moyennes pour le même jour à l'époque pré-industrielle (1850-1900), la période de référence utilisée par l'ONU. De manière également inédite, tous les jours de l'année en 2023 ont été au minimum 1°C plus chauds que les normales pré-industrielles.

Sur près de la moitié de l'année (173 jours), cette anomalie a dépassé le seuil de +1,5°C, devenu l'objectif emblématique de l'accord de Paris. Cela représente 47,4% des jours de l'année, très loin des observations passées: en 2016, précédente année record, seulement 77 jours (21% de l'année) avaient surpassé ce niveau, franchi pour la première fois en 2015.