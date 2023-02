32 jours sans pluie en France, le record est officiellement battu depuis ce mercredi. Et en Belgique? « La situation est moins dramatique qu’en France, mais inquiétante », selon Pascal Mormal, météorologue.

La France métropolitaine n’a pas connu de véritable pluie pendant 32 jours, la plus longue sécheresse météorologique jamais enregistrée, selon Météo-France. L’épisode est d’autant plus préoccupant qu’il survient en hiver, période de recharge cruciale des nappes phréatiques, dans un contexte de déficit chronique de précipitations depuis août 2021 et après une sécheresse et des canicules exceptionnelles en 2022, illustrant les conséquences du réchauffement climatique.

Qu’en est-il en Belgique? Le Vif a posé la question à Pascal Mormal, météorologue à l’IRM.

La situation est-elle inquiétante en France?

Météo-France base ses analyses sur un certain nombre de points de mesures répartis sur l’ensemble du territoire. Du 21 janvier au 21 février, le cumul des précipitations agrégé sur la métropole a été tous les jours inférieur à 1 mm. Cela signifie qu’il a plu moins d’un litre par m2 sur les 30 derniers jours. Il s’agit de la plus longue série jamais enregistrée. C’est d’autant plus une mauvaise nouvelle que peu de neige est tombée dans les récifs montagneux. Or la neige et sa fonte sont très bénéfiques pour alimenter les sols et les cours d’eau.

La situation est-elle comparable en Belgique?

En Belgique, il faut nuancer. La situation est moins dramatique qu’en France mais inquiétante tout de même. C’est une situation à tenir à l’œil. On a actuellement une période très sèche mais elle est compensée par une bonne période pluvieuse entre le 20 décembre et la mi-janvier. Si on se concentre sur le bilan du mois de février, on vit un mois de février le plus sec en Belgique depuis 1998. Sur les 30 derniers jours, on est sur une période très déficitaire. On est actuellement à 8,3 litres par m2 alors que la situation pour un mois de février complet est en moyenne de 65,3 litres. Ils annoncent un peu de pluie pour les prochains jours, on devrait terminer le mois autour de 15 litres.

Heureusement qu’on a eu de bonnes pluies en décembre et en janvier. Le bilan de l’hiver météorologique à 210 litre par m2, on est assez proche des normales.

Quel impact cela va avoir sur cet été?

On part sur des mauvaises bases, d’autant qu’on a connu une année 2022 marquée par une sécheresse assez intense. Certains modèles prévoient un printemps assez sec. Nous n’avons pas de grande marge de sécurité dans le cas où les prochains mois seront secs. Je n’aime pas utiliser ce mot mais, globalement, le phénomène est assez inquiétant. On est face à des situations de plus en plus marquées depuis 2015, que ce soit des sécheresses ou de grosses chutes de pluie. Ce sont des phénomènes qui sortent du cadre du climat qu’on peut attendre de la Belgique. Et on peut y voir un lien avec le réchauffement climatique. Ces événements exceptionnels se multiplient aussi en Belgique, on est plus vraiment à l’abri de situations assez extrêmes.