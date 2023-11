Record de chaleur au Brésil: une température ressentie de 58,5 °C à Rio de Janeiro

La chaleur extrême risque de tuer cinq fois plus d’humains d’ici 2050

Près de cinq fois plus de personnes risquent de mourir sous l’effet de la chaleur extrême sur Terre dans les prochaines décennies, alertent des experts internationaux dans un rapport, avertissant que « la santé de l’humanité est en grave danger » si rien n’est fait contre le changement climatique.

Dans le scénario d’un réchauffement planétaire de 2°Celsius d’ici la fin du siècle (il est actuellement en voie d’atteindre 2,7°C d’ici 2100), les décès annuels liés à la chaleur devraient augmenter de 370% d’ici 2050, soit une multiplication par 4,7, selon l’édition 2023 d’un document de référence publié tous les ans par la revue médicale The Lancet. Et la chaleur fatale n’est qu’une des menaces pour la santé humaine découlant de l’usage croissant des combustibles fossiles, confirme ce « compte à rebours sur la santé et le changement climatique » à quelques semaines de la conférence internationale sur le climat (COP28) de Dubaï, où, pour la première fois, une journée sera dédiée à la santé, le 3 décembre.

Des sécheresses plus fréquentes exposant des millions de personnes au risque de mourir de faim, des moustiques voyageant plus loin et transportant des maladies infectieuses, des systèmes de santé peinant à faire face au fardeau figurent dans les autres dangers évoqués dans ce rapport. Malgré des appels toujours plus pressants à une action mondiale, les émissions de carbone liées à l’énergie ont atteint de nouveaux sommets l’an passé, déplorent les auteurs du rapport.

En 2022, les habitants du monde entier ont été exposés, en moyenne, à 86 jours de températures potentiellement mortelles, selon le « compte à rebours » du Lancet. Ces estimations interviennent alors que 2023 s’annonce comme l’année la plus chaude de l’histoire de l’humanité: l’Observatoire européen du climat a déclaré que le mois dernier avait été le mois d’octobre le plus chaud jamais enregistré.