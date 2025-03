Près de cent personnes arrêtées au cours d’une action de Code Rouge à Gand

Près de cent personnes ont été arrêtées administrativement lors d’une action du mouvement Code Rouge dans le port de Gand. Les manifestants dénoncent les méfaits de l’agrobusiness. La police est présente en nombre.

L’action de Code Rouge, devant le site de Cargill, à Gand, a rassemblé 400 personnes, selon la police, et entre 600 et 700, selon le mouvement. « Une petite centaine de personnes ont été arrêtées administrativement », a indiqué la porte-parole de la police, An Berger. « Ces arrestations sont intervenues avant que [ces personnes] ne pénètrent sur le site de Cargill, car il y avait des signes laissant penser qu’elles allaient troubler l’ordre public », a-t-elle justifié.

Une alarme a retenti pendant un certain temps aux alentours du site. « Une ligne électrique à haute tension a été coupée », a expliqué un collaborateur de Cargill. Un groupe de cinq travailleurs de l’entreprise se tient devant l’entrée bloquée par les activistes. « Nous devions relever nos collègues du matin. Mais ils ne peuvent pas sortir et nous ne pouvons pas entrer », ont-ils indiqué.

Soutien aux agriculteurs

Mouvement de désobéissance civile, Code Rouge entend exprimer de la sorte sa solidarité avec les agriculteurs. « Les agriculteurs vivent de la terre: ils sont les premiers à souffrir du changement climatique et de la dégradation de l’environnement. On pense bien sûr à la pénurie d’eau, à la perte de fertilité des sols et de biodiversité, aux conditions météorologiques extrêmes, aux saisons imprévisibles… C’est pourquoi nous sommes ici aujourd’hui en solidarité avec nos agriculteurs, pour lutter ensemble pour un système alimentaire plus juste et plus écologique », selon un communiqué de l’organisation.

Les manifestants ont déployé différentes banderoles aux abords de l’usine. On peut notamment y lire: « Feed people, not profit » (nourrissez les gens, pas les profits) ou « Support farmers, not CEO’s » (Soutenez les agriculteurs, pas les CEO »).