Pollution aux PFAS: Alain Maron s’expliquera au parlement bruxellois

Après le MR, les Engagés et le CD&V ont appelé le ministre bruxellois de l’Environnement Alain Maron (Ecolo) à venir s’expliquer sur la pollution aux PFAS en commission Environnement du parlement régional bruxellois.

Selon plusieurs médias, Céline Tellier, Christie Morreale, Alain Maron et Elke Van den Brandt auraient été informés en janvier par la ministre flamande de l’Environnement Zuhal Demir que l’eau potable à Hal, où l’eau est distribuée par Vivaqua, n’était pas conforme aux normes de référence.

Le ministre bruxellois de l’Environnement a indiqué avoir pris contact avec Vivaqua dès qu’il a été informé de problèmes. Son porte-parole a ajouté qu’Alain Maron n’avait « aucune compétence sur une pollution à Hal, Vivaqua étant une intercommunale et la Région flamande en charge du contrôle de la qualité des eaux potables sur son territoire ».

Plusieurs partis de l’opposition veulent en savoir plus. « De quelles informations disposait-il? Quel est l’état de l’eau en Région bruxelloise aujourd’hui? Quelles mesures ont été prises pour protéger les Bruxellois? Quelle a été la position du Conseil d’administration de Vivaqua? », s’interrogent notamment les Engagés, qui demandent une audition du ministre Maron. Le CD&V a aussi demandé que le ministre soit entendu afin de faire la lumière sur ce « risque sanitaire inacceptable ». Dimanche, le MR avait appelé M. Maron à venir s’expliquer afin de ne pas « créer la panique ».

Le ministre bruxellois de l’Environnement Alain Maron (Ecolo) sera donc bien entendu en commission Environnement du parlement bruxellois, a-t-il confirmé. « Le ministre Maron rappelle tout d’abord, et c’est le plus important, que Vivaqua a confirmé que l’eau distribuée à Bruxelles est de qualité. L’intercommunale n’a détecté aucun souci. Celle-ci ne suscite donc pas d’inquiétude. Et, bien qu’il n’ait pas la tutelle sur l’intercommunale Vivaqua, le ministre Maron fera bien évidemment la clarté au Parlement bruxellois ce mercredi », a indiqué le porte-parole d’Alain Maron.