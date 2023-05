« Pause climat »: les Verts et Alexander De Croo s’expliqueront ce jeudi

Après les déclarations d’Alexander De Croo dans les médias sur la mise en « pause » des obligations environnementales, les Verts exigent des explications. Elles auront lieu ce jeudi à 20h30 en comité restreint.

Aux yeux des écologistes, les déclarations d’Alexander De Croo ne correspondent pas à la position prise par la Belgique à l’égard d’un projet de loi européenne de restauration de la nature (Nature Restoration Law) qui vise à protéger la biodiversité sur le continent.

Selon la vice-Première ministre Groen, Petra De Sutter, interrogée dans Terzake (VRT), il serait même inconcevable que le « bouton pause » soit jamais la position officielle de la Belgique. « J’attends et j’espère que le Premier ministre expliquera comment et pourquoi il a fait ces déclarations. Pour moi, il s’agit surtout de savoir: pourquoi il a dit ça? », a-t-elle ajouté.

Interrogé par plusieurs médias, M. De Croo a répété qu’il avait exprimé le point de vue de la Belgique. « Ce que j’ai dit, c’est la position belge qui avait été établie il y a quelques mois dans une réunion DGE où tous les gouvernements se retrouvent. Là, il y a quelques mois, on avait dit qu’on demanderait des changements fondamentaux par rapport à cette loi de restauration de la nature », a affirmé M. De Croo, interrogé par LN24.

La position belge a été de faire part de « préoccupations » mais pas de demander des modifications, ressort-il toutefois de documents que l’Agence Belga a pu consulter.

Mardi, la Direction générale de la Coordination et des Affaires européennes (DGE) du SPF Affaires étrangères, qui se charge de coordonner la position de la Belgique dans les réunions européennes, a tenu sa cinquième réunion sur le sujet afin d’arrêter une position nationale dans ce domaine qui touche à des compétences régionales.

« Tout en saluant les efforts de la Présidence (suédoise) et estimant que les modifications vont dans le bon sens, la Belgique a encore des préoccupations sur un certain nombre d’articles en particulier 3, 4 et 5 », dit-elle dans ses « conclusions opérationnelles ».

Au cours d’une réunion du Coreper, soit l’organe européen qui rassemble les représentants permanents des Etats membres de l’UE, le 26 avril, la Belgique avait effectivement souligné ses « préoccupations ». Il avait été convenu au cours d’une réunion de la DGE que la Belgique poserait des « questions de manière neutre » à la Commission européenne sur différents aspects et demanderait si elle envisageait des compensations pour les zones qui seraient soumises aux règles de cette loi. Ces « préoccupations » étaient alors celles du gouvernement flamand.

Ces « préoccupations » traduisaient déjà une évolution par rapport au mois de décembre lorsque, le 20, au cours d’un Conseil Environnement, la Belgique avait annoncé son « soutien » au « niveau d’ambition global » du projet de loi et même au principe de « non détérioration » des éco-systèmes, « tout aussi essentiel » que leur restauration.

« Le seul point de vue que la Belgique a pris jusqu’à présent au Conseil de l’UE remonte au 20 décembre et elle dit qu’elle accueille positivement la proposition de la Commission et qu’elle juge très important le lien entre le climat et la biodiversité », a souligné Mme De Sutter.