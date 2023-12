Près de 20.000 manifestants participent à la marche pour le climat à Bruxelles, a indiqué la police dimanche après-midi. Les organisateurs de la manifestation en dénombrent, eux, 25.000.

Avec 25.000 manifestants présents l’année dernière, selon les chiffres de la police, et 30.000 d’après les organisateurs, la marche a donc moins de succès cette année. Le coup d’envoi de la manifestation a été donné vers 13h15 à la Gare du Nord à Bruxelles. Des milliers de participants se sont rassemblés pour réclamer des mesures de lutte contre le changement climatique, avec pour toile de fond la 28e conférence des Nations unies sur le climat (COP28), qui se déroule actuellement à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Comme les précédentes manifestations, la marche est organisée par la Coalition climat, coupole d’une centaine d’ONG, de syndicats et de mouvements citoyens. Le rendez-vous était fixé à proximité de la Gare du Nord. Les manifestants ont ensuite pris la direction du parc du Cinquantenaire, où discours et concerts se succéderont durant toute l’après-midi.

BELGA PHOTO NICOLAS MAETERLINCK

Au cours des neuf premiers mois de 2023, la température moyenne de la Terre a été supérieure de 1,4 degré à celle des années pré-industrielles. Cela reste légèrement inférieur à la limite de 1,5 degré de réchauffement, fixée par l’accord de Paris sur le climat signé en 2015.

« Chaque dixième de degré compte pour limiter les effets du réchauffement climatique, en termes de droits humains, d’approvisionnement en énergie, de production alimentaire ou encore de biodiversité », souligne à cet égard la Coalition climat.

« Les conséquences dramatiques de la crise climatique sont visibles partout dans le monde, mais aussi chez nous, comme ces dernières semaines dans le Westhoek », note la vice-présidente de la Coalition climat Zanna Vanrenterghem. « La COP28 doit veiller à ce que les dirigeants mondiaux respectent réellement leurs engagements en matière de climat. »

« Nous demandons à la Belgique et à l’Europe de travailler enfin à l’isolation de nos maisons, au renforcement des transports publics, à la réduction de la pollution, à l’amélioration de la qualité de l’air, à la protection de la nature et à la durabilité de notre industrie », a également plaidé la vice-présidente.

« À quelques semaines de la présidence belge de l’Union européenne et en cette veille d’année électorale, il était encore plus important de faire entendre les voix citoyennes pour faire basculer la Belgique du côté de la transition écologique et sociale« , a quant à lui affirmé le président de la coupole, Nicolas Van Nuffel. « Le coût de la crise climatique augmente de jour en jour et les opportunités sont là : il est plus que jamais possible de réconcilier la prospérité, la justice sociale et notre sécurité à long terme », a-t-il également rappelé.