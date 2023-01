Manifestation pour une taxe climatique et l’annulation de la dette à Davos

Avant même l’ouverture officielle du Forum économique mondial (WEF), près de 300 personnes ont manifesté dimanche à Davos en faveur de la justice climatique. Elles ont exigé une taxe climatique pour les super-riches et l’annulation de la dette pour les pays du Sud.

Sous le slogan « Tax the Rich, save the Climate », quelque 300 manifestants de la Jeunesse socialiste suisse et de l’association Strike WEF ont réclamé sur la place de la Poste à Davos une taxe climatique pour les super-riches. Des activistes de la ville allemande de Lützerath et de Greenpeace ainsi que Marlene Engelhorn, héritière d’une fortune se chiffrant en milliards et qui s’engage pour une politique fiscale juste, se sont également joints à eux.

Le président de la Jeunesse socialiste, Nicola Siegrist, a déclaré vouloir financer une politique climatique sociale avec les recettes de l’impôt sur le climat. « Les riches doivent payer, car ce sont eux qui profitent le plus du système qui a provoqué la crise climatique », a-t-il déclaré dans le lieu grison où se déroule le WEF.

Les participants internationaux ont également demandé l’annulation de la dette des pays du Sud. Les dettes de ces pays les empêchent de réaliser les investissements nécessaires pour contrer la crise climatique et décarboner leur économie.