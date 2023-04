Malpropreté en Wallonie: la baisse arrive à un premier plateau, selon Be WaPP

L’association Be WaPP n’a constaté cette année qu’une légère baisse de la malpropreté en Wallonie lors de son « Grand Nettoyage » annuel, a-t-on appris jeudi dans un communiqué. Le ramassage citoyen, qui s’est tenu entre le 23 et le 26 mars, a permis de récolter près de 311 tonnes de déchets.

Au total, 112.520 personnes ont mis la main « aux déchets ». « En quatre jours, les 4.220 équipes inscrites à la neuvième édition de l’événement ont ramassé les déchets sauvages sur 12.258 kilomètres, soit 22% de la longueur totale des voiries wallonnes« , lit-on dans le communiqué. L’action de nettoyage a concerné 260 communes wallonnes.

La malpropreté tend à baisser, selon les chiffres de l’association. « Entre 2017 et 2023, la quantité de déchets récoltée par kilomètre a diminué de 33,3 %« , détaille Denis Vasilov, porte-parole de Be WaPP.

L’association relève toutefois que la baisse des déchets récoltés est moins nette entre 2022 et 2023 que d’autres baisses constatées auparavant. « Cela peut s’expliquer par le fait qu’un travail à long terme tel que la lutte contre la malpropreté publique, mêlant sensibilisation, éducation et volet répressif, engrange souvent des résultats plus spectaculaires les premières années. Aujourd’hui, après six ans d’actions sur le terrain, nous sommes peut-être arrivés à un premier plateau », ajoute Denis Vasilov.

Les incivilités liées à la malpropreté publique coûtent 25 euros par personne chaque année en Wallonie, précise Yves Depas, bourgmestre de La Bruyère, une des communes participantes à l’action, cité dans le communiqué.

Si la baisse de la malpropreté connaît un ralentissement, ce n’est pas le cas de la mobilisation. Cette neuvième édition a notamment été marquée par un regain de participation des écoles et entreprises. 964 écoles se sont mobilisées en 2023, contre 737 en 2022.