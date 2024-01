L’UE en retard pour atteindre ses propres objectifs climatiques : 13 recommandations des scientifiques

L’Europe est à la traîne pour atteindre ses propres objectifs climatiques et va devoir mener plus d’efforts si elle veut y parvenir, tance un rapport. Avec quelques recommandations d’experts à la clé.

L’Union européenne (UE) doit accélérer le tempo pour le climat, notamment en matière de transports, bâtiments, agriculture et exploitation forestière. C’est ce qui ressort du premier bilan intermédiaire du paquet « Fit for 55 », une partie importante du « Green Deal » européen, de l’European Scientific Advisory Board on Climate Change, un comité scientifique que l’UE a elle-même affecté.

Les scientifiques ont établi une liste de 13 recommandations pour une meilleure mise en œuvre des objectifs climatiques.

Les États membres doivent ainsi renforcer et mettre en œuvre leurs plans climatiques pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 55% d’ici 2030. En outre, certaines initiatives importantes au sein des institutions européennes doivent encore être définitivement approuvées. Ensuite, les législateurs européens doivent également s’efforcer à sortir progressivement des subsides pour les énergies fossiles. Celles-ci s’élèvent encore à 50 milliards d’euros par an. D’autres politiques qui favorisent les énergies fossiles doivent également être modifiées.

Le comité souligne également que les émissions dans l’agriculture ne baissent pas assez rapidement, notamment en raison du manque d’incitations financières nécessaires pour les agriculteurs. Cela alors que les forêts européennes peuvent absorber de moins en moins de carbone à mesure qu’elles vieillissent et souffrent davantage des effets du changement climatique. Par conséquent, les flux monétaires devraient également contribuer à faciliter le passage à des pratiques agricoles plus respectueuses des émissions.

En outre, le comité suggère qu’une forme de taxe sur les émissions soit imposée à certains produits agricoles et forestiers d’ici 2031 au plus tard. Enfin, les scientifiques souhaitent également que des ajustements soient apportés au système d’échange de quotas d’émission (ETS), le système européen par lequel les émetteurs doivent payer des quotas d’émission.