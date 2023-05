Logement durable: un Belge sur deux ne veut pas se lancer dans des travaux de rénovation

Alors que le logement durable, respectueux de l’environnement, est sur toutes les lèvres, un Belge sur deux déclare ne pas vouloir se lancer dans des travaux de rénovation, ressort-il d’une enquête de BNP Paribas Fortis sur le logement durable.

La moitié des Belges a pourtant (presque) déjà franchi le cap : 15% l’ont fait au cours des cinq dernières années, 16% sont en plein travaux de rénovation et près de 20% prévoient d’en faire d’ici 2028, précise la banque.

En pratique, les travaux d’isolation occupent la première place des rénovations vertes (45%) devant l’achat de panneaux solaires (41%) et le remplacement des châssis (34%), pour un montant moyen de 19.610 euros (-6% par rapport à 2022). « Pour 38% des Belges, le financement de ces travaux passe par un organisme bancaire tandis qu’un Belge sur deux les finance par des fonds propres », selon BNP Paribas Fortis.

Lire aussi | Vous pensez bâtir ou rénover? Voici 24 questions auxquelles vous serez confrontés

A contrario cependant, l’autre moitié de la population n’est toujours pas prête à passer à l’action (un chiffre identique à l’année dernière). Pour 41%, l’absence de rénovations est due au coût élevé que celles-ci représentent. 39% estiment que leur logement est trop jeune et/ou répond déjà aux normes de durabilité, tandis que 14% prétendent ne pas vouloir se lancer dans de tels chantiers par manque d’informations ou de connaissances.

« Si les travaux de rénovation semblent en rebuter plus d’un, les Belges ont préféré changer leurs habitudes face à leurs dépenses énergétiques« , analyse la banque, neuf Belges sur 10 ayant ainsi adapté leur consommation d’énergie au cours des 12 derniers mois. La diminution du chauffage arrive en tête des petits gestes adoptés par les Belges (66%), suivie d’une utilisation plus parcimonieuse des éclairages (51%) et d’une réduction de la consommation d’eau (45%).

Dans le même ordre d’idées, 66% des propriétaires de leur logement contrôlent leur consommation d’énergie (via l’utilisation d’applications dédiées ou simplement en relevant régulièrement leurs compteurs), contre 55% pour les locataires.

Chez BNP Paribas Fortis, le nombre de crédits écoénergétiques accordés au premier trimestre 2023 a bondi de 80% (en comparaison avec le 1T 2022), et a plus que doublé depuis 2020 (passant de 1.085 prêts à 2.700). Le montant total prêté pour les rénovations énergétiques a lui atteint un record historique de 41 millions d’euros sur cette même période (+100% vs 1T 2022), selon les dernières statistiques de la banque.

Au total, quelque 300 milliards d’euros devront être investis d’ici 2050 pour rénover l’entièreté du parc immobilier belge, ponctue l’institution.