L’état de la nature en Europe est inquiétant: quatre facteurs pointés du doigt

L’état de la nature en Europe est inquiétant, alerte mardi l’agence européenne de l’environnement (EEA).

La nature ne se porte toujours pas bien en Europe, alerte mardi l’agence européenne de l’environnement (EEA). Au sein de l’UE, 81% des habitats protégés, 39% des populations d’oiseaux et 63% des autres espèces protégées sont mal en point alors que des progrès n’ont été enregistrés que dans quelques domaines seulement.

L’agriculture intensive, la pollution, l’exploitation forestière débridée et le changement climatique expliquent cette situation.

L’agence souligne dès lors l’importance de la restauration de la nature et d’une meilleure gestion des écosystèmes européens pour la santé humaine, la sécurité alimentaire et la protection contre les effets du changement climatique. Il y a donc un besoin urgent d’efforts de restauration coordonnés, à la fois dans les aires protégées existantes et au-delà, plaide-t-elle encore.

Au sein de l’Union européenne, 26% de la surface terrestre et 12% des surfaces aquatiques sont actuellement protégés. Cependant, ce n’est pas suffisant pour inverser le déclin de la nature. Selon l’Agence européenne pour l’environnement, au moins 259.000 kilomètres carrés d’aires protégées devraient être restaurées.