L’Espagne a connu son printemps le plus chaud jamais enregistré

En Espagne, le printemps météorologique, allant du 1er mars au 31 mai, a été le plus chaud enregistré depuis le début des statistiques climatiques dans le pays, a indiqué l’agence météorologique nationale (Aemet).

« Le printemps 2023 a été le plus chaud en Espagne de la série historique » qui remonte à 1961, principalement à cause de la vague de chaleur exceptionnellement précoce de la fin avril, a indiqué l’Aemet lors de la présentation d’un rapport.

Durant ces trois mois, la température moyenne a été dans le pays de 14,2 degrés, soit 1,8 degré de plus que la normale de saison et 0,3 degré de plus que le dernier printemps record datant de 1997.

Le printemps 2023 a été par ailleurs le deuxième plus sec jamais enregistré en Espagne, selon l’Aemet.

Une masse d’air chaud et sec venue d’Afrique du Nord a entraîné fin avril un record absolu de température en Espagne continentale avec 38,8 degrés dans le Sud du pays, un niveau digne du mois de juillet.

Cette « chaleur extrême (…) aurait été quasi impossible sans le changement climatique », a démontré une étude scientifique publiée début mai par le World Weather Attribution (WWA), réseau mondial de scientifiques évaluant le lien entre les événements météorologiques extrêmes et le dérèglement climatique.

Le mois de mai a en revanche été marqué par des températures en moyenne inférieures aux normales de saison, selon l’Aemet.

Les épisodes de températures exceptionnellement élevées se sont multipliés ces dernières années en Espagne, pays européen en première ligne du changement climatique avec près de 75% de son territoire en risque de désertification selon l’ONU.

Selon l’Aemet, 2022, année marquée par un été extrêmement chaud et des incendies dévastateurs, a été l’année la plus chaude jamais enregistrée dans le pays.