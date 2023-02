Les papillons ont souffert de la sécheresse en 2022

L’année 2022 n’aura pas été facile pour les populations de papillons, indique l’association flamande de protection de la nature Natuurpunt. Les conditions météorologiques extrêmes, principalement un été sec, ont été difficiles pour ces voisins des jardins.

L’année dernière avait toutefois bien débuté. Les Paons-du-jour et les Citrons avaient bien survécu à l’hiver et en mars on retrouvait aussi beaucoup de Grandes tortues. Les Petites tortues, fréquents voisins des jardins en Flandre notamment, semblaient faire leur grand retour. Comparé au printemps 2021, le printemps 2022 a été chaud et cela a conduit à un changement dans la période des vols des papillons.

Ce renouveau du printemps a ensuite subi les effets difficiles de la sécheresse en été pour les lépidoptères.

L’année 2022 n’a pas non plus été une période favorable pour les papillons Vulcain. L’été sec a aussi impacté les populations de Tristan et de Cuivré fuligineux.

Pour plusieurs sortes de papillons, l’année 2021, plus humide, avait eu un effet positif sur la survie des chenilles et des oeufs. Le nombre de Virgule a donc bondi l’an dernier. Un point positif car ils sont sur la liste rouge des espèces « menacées ». Pour la première fois depuis des années, les effectifs de l’espèce étaient considérés comme normaux, en particulier dans les quelques bastions qui subsistent dans le Limbourg.

2022 a aussi été une bonne année pour les Azurés des anthylides. En 2021, de nombreux endroits où ils vivent avaient été inondés en juillet à la suite des inondations mais ils ont miraculeusement survécu à la catastrophe.