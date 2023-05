La fédération patronale a dit partager l’avis du Premier ministre Alexander De Croo et vouloir une pause dans les normes environnementales, « Il ne sert a rien de trop remplir son sac, s’il devient impossible à porter », affirme-t-elle.

Dans sa réaction mercredi, la FEB soutient cette pause dans les normes environnementales. Elle estime que les objectifs actuels en matière de climat, revus dans le cadre du paquet de propositions européen « Fit for 55 », sont déjà « très ambitieux ». La fédération considère qu' »alourdir le sac » des entreprises avec davantage de plans sera néfaste à la réalisation des objectifs initiaux.

Mardi soir, dans l’émission Terzake de la VRT, Alexander De Croo s’est montré favorable à une « pause » en matière de législation européenne sur le climat, comme l’avaient déjà déclaré le président français Emmanuel Macron et la ministre flamande de l’Énergie Zuhal Demir (N-VA). Pour le Premier ministre, il convient de ne pas « surcharger » la législation en renforçant les normes en matière d’azote, de restauration de la nature et de biodiversité, en plus des objectifs concernant les émissions de CO2. L’industrie risquerait alors de ne plus suivre et les objectifs de réduction de CO2 ne seront pas atteints, a-t-il prédit.