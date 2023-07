Foire agricole de Libramont: Sur le champ, rien ne se perd, pas même l’urine

C’est peut-être une déclinaison du bon sens paysan, sûrement une initiative originale et favorable à l’environnement. Des collecteurs d’urine humaine ont été installés dans trois blocs sanitaires de la Foire agricole de Libramont. Le but? Recycler ce liquide organique précieux et en faire des « biostimulants » susceptibles d’être utilisés dans l’agriculture, en remplacement d’engrais chimiques.

Jusqu’à présent, nous avons collecté environ 6.000 litres d’urine, ce qui correspond à plus ou moins à 240 ha de terres qui pourraient être traitées », explique dimanche matin, François Gérard, porteur de projet en Belgique pour la société française Toopi Organics. Avec 200.000 visiteurs sur quatre jours, ce sont plus de 15.000 litres qui pourraient être collectés lors de la grand-messe agricole.

La start-up, créée en 2019, a mis au point un système de collecte sélective de l’urine, sans eau, permettant au passage d’économiser plusieurs litres de chasse d’eau. Après hygiénisation et supplémentation en sucre, l’urine, qui contient naturellement nombre de nutriments, est utilisée comme milieu de culture pour la production de bactéries d’intérêt agronomique. In fine, Toopi Organics obtient un « biostimulant » prêt à l’emploi pour les agriculteurs.

Plusieurs essais prometteurs ont été menés dans notre pays sur des cultures de pommes de terre ou de maïs. La Belgique a été le premier pays européen à autoriser la commercialisation du biostimulant de Toopi Organics. Le « Lactopi Start » est autorisé pour toutes les cultures à tous les stades de croissance, à quelques exceptions près, comme sur les fruits et légumes consommés à l’état cru. Le biostimulant racinaire est également autorisé en agriculture biologique.

Toopi Organics suscite de l’intérêt en Belgique, de la part d’organisateurs de grands évènements, d’écoles… La société prévoit de disposer en 2026 d’une unité de transformation d’un million de litres d’urine par an, après une première unité équivalente attendue dans l’Hexagone en 2025.