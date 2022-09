Feux de forêt: « les capacités européennes ont atteint leurs limites » selon le commissaire européen

France, Quimper - 2022-08-07. Firemen intervening on a vegetation fire on the heights of Quimper (Finistere). During the same weekend, Brittany was particularly affected by these fires because of the drought and climatic conditions with about thirty fires recorded in Morbihan. Photo by Estelle Ruiz/Hans Lucas. France, Quimper - 2022-08-07. Sapeur-pompiers intervenant sur un feux de vegetation sur les hauteurs de Quimper (Finistere). Durant le meme week-end, la Bretagne a particulierement touchee par ces departs de feux en raison de la secheresse et des conditions climatiques avec une trentaine de foyers recenses dans le Morbihan. Photo d Estelle Ruiz/Hans Lucas. (Photo by Estelle Ruiz / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

© Belga Image