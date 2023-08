Fait-il en général beau ou moche le 15 août ? (infographies)

Les 15 août en Belgique: en général, ensoleillé ou pluvieux ? Il y a les souvenirs, puis la réalité des chiffres: il ne drache quasi jamais ce jour férié-là. La preuve en infographie.

C’est une date estivale dont on a tendance à se remémorer davantage qu’une autre. Parce que congé, retour de vacances, fête arrosée à Liège… Ces souvenirs sont-ils plutôt ensoleillés, ou humides ? Il y a les vestiges de la mémoire, puis la réalité des chiffres : le 15 août, en Belgique, est rarement pluvieux.

Selon l’infographie ci-dessous, réalisée sur base des données statistiques fournies par l’Institut royal météorologique (IRM) depuis 1971, il n’a plu que 21 fois au cours de ces 52 dernières années. Mais, si on enlève les précipitations très faibles (en-deçà de 5 millimètres par mètre carré, qui sont plus des ondées que de réelles pluies), on obtient un total de 5 jours de drache à peine.

Le 15 août 2010 a battu tous les records. Ce jour férié-là, pas de bronzette : 53,9 millimètres par mètre carrés étaient tombés du ciel, alors qu’un jour de fortes précipitations est défini au-delà de 20 millimètres.

A noter que ces statistiques se basent (pour des raisons de disponibilité des données) sur la seule station d’Uccle. Il n’est donc pas impossible que, certaines années, la station bruxelloise soit restéé au sec pendant que d’autres parties du pays étaient arrosées.