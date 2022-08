2022, l’été avec les plus faibles précipitations depuis 1833

Avec une température maximale moyenne de 27 degrés, le mois d’août a été particulièrement chaud. Les précipitations ont également été particulièrement faibles. L’IRM parle de « faits climatiques remarquables ».

La température maximale moyenne en août 2022 sera la plus élevée enregistrée à Uccle depuis 1892 (27,0°C au 29/08/2022). Avec 27,0 degrés Celsius en moyenne jusqu’à ce lundi, cela signifie que les températures maximales moyennes pour les mois d’août de 1911, 1947 et 1997 (26,2°C chacune) passeront à la deuxième place sur la liste des mois d’août les plus chauds à Uccle. L’IRM en a fait état sur son site Internet lundi. L’IRM parle de faits climatologiques remarquables pour le mois d’août et pour les mois d’été de 2022.

Plus de 20° tous les jours

Autre fait important: jusqu’à aujourd’hui, la température maximale à Uccle a été égale ou supérieure à 20°C tous les jours, ce quiest la définition d’un jour de printemps. Selon les prévisions, ce sera également le cas pour les deux derniers jours du mois. Ce sera la première fois depuis le début des observations en 1892 que le mois d’août aura connu 31 jours de printemps. En 1911, 1947, 1991, 2000 et 2009, le mois d’août a compté à chaque fois 30 jours de printemps. Le chiffre moyen est de 23,9 jours.

L’été 2022 a également été en moyenne beaucoup plus chaud que la normale (par rapport à la période de référence 1991-2020). L’IRM prévoit une température moyenne de 19,6 degrés Celsius, contre 17,9 degrés Celsius en temps normal. Le record absolu reste de 19,9 degrés Celsius depuis 2018. Cet été, il y a eu une vague de chaleur (du 9 au 16 août) et plusieurs périodes de chaleur intense.

Mois très sec

Le mois d’août a également été très sec. Ce lundi 29 août, seulement 17,8 mm de précipitations sont tombés à Uccle, alors que la normale est de 86,5 mm. Un temps sec est également attendu durant les prochains jours. La plus faible précipitation enregistrée pour la période de référence actuelle reste de 15,7 mm en 1991. Le plus petit nombre de jours de précipitations de 1991 sera égalé. Tout comme en août 1991, il n’a plu que 5 jours au cours du mois d’août, alors qu’il y a normalement 14,3 jours de précipitations. Les 23 mm de précipitations pour la période juillet-août 2022 sont les plus faibles jamais enregistrées depuis 1833. Le précédent record de faibles précipitations pour juillet-août remonte à 1921 et était de 25,8 mm.

Le 1er septembre, le RMI publiera les chiffres définitifs du mois d’août et de l’été 2022 (juin, juillet et août).