Cet automne est le troisième plus chaud depuis 1833

En pleine crise énergétique, les températures particulièrement douces, voire chaudes, des mois d’octobre et novembre n’auront échappé à personne, permettant de grappiller quelques semaines avant d’allumer son chauffage.

Avec une température moyenne à Uccle de 12,8°C (contre 11,2°C normalement), cet automne est le troisième plus chaud depuis le début des mesures en 1833, relève jeudi l’Institut royal météorologique (IRM). Le record absolu remonte à 2006, où la moyenne s’établissait à 13,9°C. À l’automne 2014, la température moyenne s’était établie à 13°C, complétant, à la deuxième position, le top 3.

Cet automne, le mercure a oscillé entre 30,9°C le 5 septembre à Uccle (et jusqu’à 32,3°C à Kapelle-op-den-Bos) et 2,3°C le 19 novembre dans la capitale. La température la plus basse a toutefois été atteinte le 9 octobre à Neidingen (St Vith) avec -5°C. Le gel a donc été un invité tardif en cette fin d’année: il n’a pas pointé le bout de son nez à Uccle durant cet automne météorologique. Une telle absence s’était remarquée pour la dernière fois en 2017.

21 « jours de printemps »

De manière générale, la station uccloise a enregistré 21 « jours de printemps » (les maxima ne dépassant pas les 20°C), huit « jours d’été » (sous les 26°C, contre 2,5 jours normalement) et un jour de chaleur (à partir de 30°C). Le 29 octobre, il faisait encore 25,5°C à Uccle, ce qui en fait le « jour d’été » le plus tardif depuis le début de ce genre de relevés, en 1892.

Côté précipitation et ensoleillement, les mois de septembre, octobre et novembre se situent dans la norme (les valeurs dites normales reprenant les moyennes relevées entre 1991 et 2020). Le neuvième mois de l’année a été très pluvieux, enregistrant près de la moitié des 210,1 mm de précipitations tombées durant l’automne. Il a également été plus sombre qu’octobre et novembre. Dans l’ensemble, cet automne aura été légèrement plus lumineux qu’à l’accoutumée (332h52min) grâce à 338 heures 45 minutes d’ensoleillement.