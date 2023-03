C’est officiel : la Belgique devra réduire de 47% ses émissions de CO2 d’ici 2030

Le Parlement européen a validé les objectifs de réduction de CO2 des Etats-membres. La Belgique devra réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005. Reste à partager l’effort entre le fédéral et les Régions…

Les élus européens réunis à Strasbourg ont validé mardi trois textes traduisant dans la pratique les ambitions les plus récentes de l’Union en matière de lutte contre le réchauffement, dont la base légale qui détermine comment répartir l’effort entre les 27.

En ce qui concerne les secteurs qui ne sont pas couverts par le système européen d’échange de quotas d’émission (ETS), chaque État membre a un objectif contraignant de réduction de ses émissions, avec un quota par année.

On couvre, sous cette législation de « répartition de l’effort », environ 60% des gaz à effet de serre émis à l’intérieur de l’UE, en ce compris le transport routier, le chauffage des bâtiments, l’agriculture (engrais et digestion animale), les petites installations industrielles et la gestion des déchets.

L’objectif global pour tous ces secteurs non-ETS (même si certains, comme le transport et les bâtiments, devraient être intégrés dans l’ETS dans les prochaines années) est fixé à -40% d’émission en 2030, par rapport à 2005 (contre -29% précédemment).

Lire aussi | La Commission européenne veut sabrer dans les émissions des bus et des poids lourds

-47% pour la Belgique d’ici 2030

Pour la Belgique, le précédent trajet de réduction « 2021-2030 » fixait un objectif de -35 % (en 2030 par rapport à 2005). Dans le cadre de la nouvelle répartition, cet objectif passera à -47%, une des réductions exigées parmi les plus élevées, derrière les pays nordiques, l’Allemagne et le Luxembourg dont on exige de tailler de moitié (-50%) leurs émissions.

En Belgique, difficulté supplémentaire, l’effort doit encore faire l’objet d’une répartition « interne » entre le fédéral et les trois Régions, via un accord de coopération qui partage aussi les revenus des droits d’émission.

Plus aucun pays européen ne pourra en tout cas se contenter d’une réduction sous les 10%, seuil minimal retenu pour la Bulgarie. Le texte doit encore avoir le feu vert du Conseil (États membres).