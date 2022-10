USA: le bilan de l’ouragan Ian dépasse les 100 morts

Le bilan des victimes de l’ouragan Ian aux États-Unis s’élève désormais à plus de 100 morts.

Le nombre de victimes est de loin le plus élevé dans l’État de Floride, où 101 personnes n’ont pas survécu à la catastrophe naturelle, selon CNN. Quatre personnes ont également été tuées dans l’État de Caroline du Nord. Plus tôt, Ian avait déjà fait trois victimes à Cuba.

En Floride, les secouristes font une deuxième tournée des quelque 45.000 maisons de la zone touchée. Ils ont fait du porte-à-porte aussi rapidement que possible juste après que Ian eut balayé la région mercredi, mais ils vont maintenant effectuer des recherches plus approfondies pour trouver des survivants et des victimes.

Quelque 3,3 millions de foyers et d’entreprises en Floride ont été privés d’électricité après le passage de l’ouragan. Lundi soir, ce chiffre était encore de 491.000.

Les assureurs estiment les dommages causés par Ian à au moins 63 milliards de dollars, soit plus de 64 milliards d’euros.