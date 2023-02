Un nouveau séisme de magnitude 5,2 frappe la Turquie

Un tremblement de terre de magnitude 5,2 a secoué la province turque de Niğde, en Anatolie centrale, a indiqué samedi l’institut turc de surveillance sismique basé à Kandilli, alors que le bilan des récents séismes en Turquie et en Syrie a passé la barre des 50.000 morts.

L’épicentre du tremblement de terre était situé dans le district de Bor, à quelque 350 kilomètrres à l’ouest de la région frontalière turco-syrienne ravagée par les séismes du 6 février dernier. Aucune victime n’était rapportée dans l’immédiat.

Auparavant, au moins sept secousses d’une magnitude supérieure à 4 sur l’échelle de Richter ont été enregistrées depuis vendredi soir en Turquie, y compris dans le sud du pays déjà dévasté par les précédents séismes, a indiqué l’Afad, organisme public turc de gestion de catastrophes.

Le séisme meurtrier du 6 février dernier, qui a été suivi de plus de 9.000 répliques, a fait plus de 44.000 morts rien qu’en Turquie et endommagé plus de 173.000 bâtiments dans le pays, laissant près de deux millions d’habitants sans abri, selon les données officielles.