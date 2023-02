Séismes en Turquie et en Syrie: le gouvernement wallon accroît son aide humanitaire

Le gouvernement wallon a annoncé lundi le renforcement son aide humanitaire d’urgence pour venir en aide aux victimes des séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie le 6 février, dont le montant sera quadruplé.

Le gouvernement a décidé, face à l’accroissement du nombre de victimes, d’apporter un soutien humanitaire plus conséquent. Aux 250.000 euros déjà annoncés, le gouvernement ajoute 750.000 euros, pour mobiliser au total un million d’euros, a précisé le cabinet du ministre-président, Elio Di Rupo (PS) dans un communiqué.

Ce soutien humanitaire se fera au travers du consortium 12-12, constitué des sept grandes organisations humanitaires belges (Caritas International, Croix-Rouge, Handicap International, Médecins du Monde, Oxfam, Plan International et UNICEF). L’objectif de ce consortium est de permettre de rassembler via une seule entité l’ensemble des dons des particuliers, pouvoirs publics et entreprises.

La semaine dernière, le gouvernement avait imaginé contribuer à l’opération fédérale B-FAST (« Belgian First Aid & Support Team »). Cette décision avait été prise avant que le consortium 12-12 ne soit, à nouveau, activé, ce qui a été fait depuis. Le gouvernement wallon a donc décidé de privilégier cette option, a-t-il expliqué.

Le séisme d’une magnitude de 7.8 qui a dévasté le sud de la Turquie et la Syrie le 6 février a fait près de 47.000 morts dont 41.020 en Turquie, selon le dernier bilan officiel communiqué dimanche par l’agence gouvernementale de secours (Afad).