Séismes en Turquie et en Syrie: la phase de sauvetage après le tremblement de terre touche à sa fin

Les efforts déployés pour secourir les victimes des tremblements de terre massifs qui ont frappé la Turquie et la Syrie la semaine dernière touchent discrètement à leur fin. C’est ce qu’a déclaré le coordinateur des urgences des Nations unies, Martin Griffiths, lundi, lors d’une visite à Alep, en Syrie.

La phase de sauvetage, au cours de laquelle des personnes sont retirées vivantes des décombres et des morts sont retrouvés sous les décombres, touche à sa fin », a déclaré M. Griffiths. Une phase humanitaire doit maintenant être lancée, afin de fournir un abri, une assistance psychosociale, de la nourriture et une éducation aux personnes touchées, a-t-il déclaré.

Au cours de sa visite en Syrie, Martin Griffiths a également rencontré le président Bashar al-Assad. Son gouvernement contrôle environ deux tiers du territoire syrien, le reste étant aux mains des rebelles. Toutefois, selon l’agence de presse nationale syrienne Sana, M. Assad a souligné que les fournitures d’aide devaient atteindre toutes les régions du pays, y compris les zones contrôlées par les « groupes terroristes armés ».

Deux nouveaux points de passages

Le président syrien a accepté d’ouvrir deux nouveaux points de passage transfrontaliers entre la Turquie et le nord-ouest de la Syrie pour trois mois pour acheminer l’aide humanitaire aux victimes du séisme, a annoncé lundi le secrétaire général de l’ONU. « Je salue la décision aujourd’hui du président syrien Bachar al-Assad d’ouvrir les deux points de passage de Bab Al-Salam et Al Ra’ee entre la Turquie et le nord-ouest de la Syrie pour une période initiale de trois mois », a déclaré Antonio Guterres dans un communiqué.

La fragmentation du pays, résultant de la guerre civile qui sévit depuis 2011, complique le travail de l’ONU et des organisations humanitaires en Syrie.