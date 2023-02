Séismes en Turquie et en Syrie: 184 personnes arrêtées pour négligence dans la construction des bâtiments effondrés

Au moins 184 personnes ont été arrêtées en Turquie pour négligence présumée dans la construction des bâtiments qui se sont effondrés lors des séismes dévastateurs du 6 février dernier, a indiqué samedi le ministre turc de la Justice, Bekir Bozdağ.

Le gouvernement turc est sous le feu des critiques pour ne pas avoir contrôlé les normes de construction tandis que la responsabilité de plusieurs promoteurs immobiliers est pointée du doigt. En Turquie, plus de 173.000 bâtiments ont été endommagés dans les séismes et leurs répliques, laissant plus de deux millions d’habitants sans abri.

Lire aussi | Le bilan des séismes en Turquie et en Syrie dépasse les 50.000 morts

Plusieurs entrepreneurs ont d’ailleurs été arrêtés, ainsi que le maire du district de Nurdagi, dans la province de Gaziantep (sud-est), Ökkeğ Kavak. En Turquie, les tremblements de terre ont fait 44.218 victimes, selon l’Afad, organisme public turc de gestion de catastrophes. En Syrie, le bilan s’élève à 5.900 décès.