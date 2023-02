L’Unicef lance un appel à l’aide pour les enfants sinistrés

Unicef Belgique lance un appel à la solidarité pour venir en aide aux enfants syriens et turcs à la suite des séismes majeurs qui ont frappé la Turquie et la Syrie, a annoncé l’organisation via communiqué.

Les équipes du fonds des Nations unies pour l’enfance travaillent 24 heures sur 24 afin de fournir une aide humanitaire aux enfants et à leurs familles touchés par la catastrophe.

Deux tremblements de terre de magnitudes de 7,7 et de 7,5 sur l’échelle de Richter et plusieurs répliques ont frappé lundi le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Ces séismes « surviennent dans un contexte déjà très difficile où des milliers d’enfants et leurs familles sont très vulnérables en raison d’un l’hiver rigoureux, d’une grande précarité économique et de nombreux malheurs vécus depuis 12 années de guerre », a déclaré le porte-parole d’Unicef Belgique, Philippe Heron.

L’Unicef se concentre notamment sur la distribution d’une aide alimentaire d’urgence et l’approvisionnement en eau potable. L’organisation évalue également l’ampleur des dégâts subis par les établissements scolaires afin de permettre aux élèves de retrouver le plus rapidement possible les bancs de l’école. Enfin, l’Unicef protège également les enfants qui se retrouvent séparés de leur famille ou non accompagnés. Les dons peuvent être effectués via le site d’Unicef.

La Fédération de la Croix-Rouge lance un appel d’environ 70 millions d’euros

La Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a lancé lundi soir depuis Genève un appel d’urgence de quelque 70 millions d’euros. Les Croissants-Rouges turc et syrien sont en effet en première ligne pour tenter de retrouver des survivants et aider les blessés après le double séisme qui a frappé les deux pays lundi. Dans l’enveloppe demandée, 50 millions sont prévus pour la Turquie et 20 millions pour la Syrie.

Des collaborateurs du Croissant-Rouge turc ont été déployés dans les dix provinces affectées par le séisme dans le pays. Ils ont distribué de la nourriture et du matériel d’urgence pour soutenir les blessés et les personnes évacuées. En Syrie, le Croissant-Rouge local a apporté une première assistance et acheminé les blessés dans les centres de santé.

De son côté, Médecins Sans Frontières (MSF) a communiqué sa prise en charge de centaines de personnes dans les centres de santé qu’elle pilote ou soutient. Elle a aidé immédiatement plus de 20 d’entre eux dans les régions d’Idlib et Alep en Syrie. Elle a également fourni du matériel médical d’urgence et une assistance aux déplacés.

Des milliers de maisons ont été détruites dans le nord-ouest de la Syrie, région déjà affectée depuis de nombreuses années par le conflit dans le pays. « Les besoins sont très importants », a encore dit un responsable de l’organisation qui a perdu dans la catastrophe l’un de ses collaborateurs. MSF va évaluer comment elle peut augmenter son dispositif.

De son côté, la Commission d’enquête de l’ONU sur les violations des droits humains en Syrie a appelé la communauté internationale à aider les civils.