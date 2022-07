Le budget pour réparer les voiries et tunnels inondés estimé à 22 millions

Le gouvernement wallon a marqué son accord, jeudi, sur l’estimation des besoins budgétaires 2022 pour faire face aux travaux de réfection des dégâts des inondations de juillet 2021 pour les voiries, tunnels, ouvrages d’art et autres voies hydrauliques. Au total, 22,35 millions y seront affectés, a-t-il indiqué.

Ce montant couvrira notamment des travaux de réhabilitation des voiries du réseau non structurant (7 millions), des ouvrages d’art et des ponts du réseau non structurant (9,6 millions) ou encore des voies hydrauliques (5,25 millions).