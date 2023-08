Inondations: il faudra 17 mois pour rénover l’école de l’Est, à Verviers

La Ville de Verviers a annoncé mercredi 16 août le lancement des travaux de l’école de l’Est, fortement impactée lors des inondations survenues pendant l’été 2021. La fin du chantier est estimée au mois de décembre 2024, pour un montant total d’un peu moins de 2 millions d’euros.

Il s’agira d’une rénovation assez conséquente, une grande partie du bâtiment est inutilisable à cause des inondations« , a relevé le bourgmestre faisant fonction Alexandre Loffet. Les autorités ont par ailleurs marqué leur envie d’aller au-delà des simples réparations en améliorant les lieux et en les rendant plus résistants aux crues. « Nous sommes heureux que ces travaux débutent aujourd’hui, on va en profiter pour améliorer ce qui peut l’être et optimiser les espaces », a ajouté l’échevine Sophie Lambert, en charge de l’Instruction publique.

« Il y aura un nouveau bureau pour la direction, une nouvelle salle de sport, à l’étage, une classe va être agrandie et une salle numérique va être créée, de nouveaux modules de jeux vont être installés et la cour accueillera un nouveau préau », a-t-elle énuméré. La chaudière va par ailleurs être déplacée en hauteur, avec les équipements techniques. La toiture sera végétalisée et des pavés drainants seront installés dans la cour. « Tout l’enjeu est de faire de cette école un établissement qui va durer. En janvier 2025, nous aurons un nouvel outil plus performant et agréable à vivre. On veut faire quelque chose de beau, le quartier le mérite », a ajouté Maxime Degey, en charge des Travaux.

Une partie des coûts va être pris en charge par les assurances, pour le reste Verviers espère recevoir un subside. Durant le chantier, les écoliers occuperont en partie l’implantation, sauf au printemps 2024, où les classes devront temporairement déménager dans un autre établissement. Le chantier durera au total 17 mois.