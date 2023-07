Feux de forêt: la Grèce procède à « l’opération d’évacuation la plus large » que le pays ait connu

Le cabinet du Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, affirme que la Grèce procède « à l’opération d’évacuation la plus large » que le pays ait connu. Des milliers de personnes passent la nuit dehors à Rhodes alors que des feux de forêts ont forcé l’évacuation de nombreux villages et complexes hôteliers au sud de l’île.

Environ 19.000 personnes ont dû être évacuées, dont au moins 70 Belges ayant réservé leur voyage avec le tour opérateur TUI et environ 90 autres qui avaient réservé des vacances avec Sunweb. Les pompiers continuent à lutter contre les brasiers qui sévissent depuis six jours déjà sur l’île populaire auprès des touristes étrangers.

La plupart des personnes évacuées ont été transportées vers le nord de Rhodes, où certaines sont installées dans des salles de gym, des écoles, à bord de ferries ou de maisons privées. Certains touristes n’ont pas été en mesure d’emporter leurs documents d’identité, car ils ont dû fuir dans la précipitation.

Douze villages et tous les hôtels dans les zones concernées au sud du pays ont été évacués. La région près du resort de Lindos, avec sa fameuse acropole du 4e siècle, est particulièrement touchée.

En dépit des incendies, de nouveaux avions avec d’autres touristes à bord ont continué à atterrir sur l’île, a affirmé le vice maire de Rhodes, Thanasis Virinis, à la chaine de télévision grecque Mega dimanche.

D’autres régions du pays, dans le centre, l’ouest et le nord-est de la péninsule du Péloponèse, la périphérie d’Athènes et l’île d’Euboea, sont aussi en alerte face à la menace d’incendies. Le pays méditerranéen subit une vague de chaleur sans précédent depuis plusieurs jours avec des températures dépassant les 40 degrés en bien des endroits.

Corfou et Eubée également touchées

Les îles touristiques grecques de Corfou et Eubée sont aussi touchées par des feux de forêts.

Un incendie a démarré au nord de l’île de Corfou dans la mer Ionique, et a déjà atteint les premières maisons dans le village de Megoulas, selon les médias locaux. Des évacuations de résidents et touristes ont été entreprises dans une douzaine de lieux, selon l’agence de presse ANA. Des touristes néerlandais interrogés par le quotidien néerlandais font état d’une pression accrue des touristes évacués dans la ville d’Ipsos à Corfou. Dans la plus petite station balnéaire de Nisaki, au nord-ouest de l’île, les gardes-côtés ont évacué des personnes depuis la plage.

Sur l’île d’Eubée, en mer Egée, les services de secours ont aussi évacué cinq villages face à un incendie nourri par des vents soutenus.