Feux de forêt en Grèce: TUI annule les vacances à forfait à destination de Rhodes jusqu’à vendredi

Le voyagiste TUI Belgium a décidé d’annuler les vacances à forfait à destination de l’île grecque de Rhodes jusqu’à ce vendredi 28 juillet inclus en raison des feux de forêt qui y sévissent.

L’approvisionnement en eau et en électricité sur l’île n’est pas constant et un certain nombre de routes sont fermées car les incendies ne sont pas encore maîtrisés », explique le tour-opérateur. « Compte tenu de cette situation incertaine, TUI n’est pas en mesure de fournir le service auquel les voyageurs s’attendent. »

Brussels Airlines continue de desservir Rhodes et Corfou

Brussels Airlines va continuer à desservir les aéroports des îles grecques de Rhodes et de Corfou, toutes deux frappées par des incendies de forêt en ce moment, a indiqué la compagnie aérienne. Le week-end dernier, les voyagistes TUI, Sunweb et Corendon avaient décidé de ne plus acheminer de touristes vers ces destinations pour l’instant.

Dimanche, Brussels Airlines avait laissé entendre qu’elle continuerait à voler vers Rhodes. Une décision confirmée lundi. « L’aéroport de Rhodes est ouvert et nos vols restent programmés. Nous continuons de constater que le vol aller est peu occupé et que le vol retour est bien rempli. Nous avons un vol prévu lundi, deux mardi et un vol chaque jour qui suit, sauf vendredi », précise-t-on chez Brussels Airlines. Les vols Brussels Airlines vers Corfou – où sévissent aussi des incendies entraînant des évacuations – « restent également programmés. Nos deux vols de cette semaine sont planifiés pour jeudi et dimanche ».

Le SPF Affaires étrangères a mis à jour ses conseils aux voyageurs

Les Affaires étrangères conseillent aux voyageurs, entre autres, de « suivre attentivement les instructions des autorités locales » et de tenir compte de la possibilité de nouveaux incendies en raison de la chaleur persistante. En outre, les voyageurs qui se rendent à Rhodes et à Corfou sont également invités à contacter leur voyagiste avant le départ.

Dimanche, les Affaires étrangères ont décidé de renforcer leur présence en Grèce afin de « fournir une assistance aux Belges présents dans les zones touchées par les incendies de forêt sur l’île de Rhodes ».

Il y a 132 Belges inscrits dans les registres consulaires de l’ambassade de Belgique à Athènes et qui vivent à Rhodes. En outre, septante Belges se sont signalés dimanche via la plateforme « Travellers Online« . Et une vingtaine de familles belges se sont fait connaître via le numéro d’urgence de l’ambassade (+30 694 523 50 55) ou le service de garde permanent du SPF Affaires étrangères à Bruxelles (+32 2 501 8 1 11). En ce qui concerne les Belges à Corfou, les services compétents sont en attente de plus amples informations. Lundi matin, les Affaires étrangères prévoyaient de nouvelles consultations pour faire le point sur la situation.

A Rhodes, la plupart des familles choisissent de rester

Le tour-opérateur TUI a pu fournir un hébergement alternatif à tous ses clients sur l’île grecque de Rhodes, a indiqué lundi matin son porte-parole Piet Demeyere. Parmi la septantaine de clients belges de l’entreprise présents à Rhodes, « la plupart ont choisi de rester« . « Une famille a fait savoir qu’elle désirait rentrer », a précisé M. Demeyere.

TUI devait encore trouver une solution pour une septantaine de touristes évacués ce week-end en raison des incendies qui frappent en ce moment l’île grecque. « Il n’y a que quelques personnes qui ont exprimé le désir de rentrer, la plupart des touristes ont choisi de rester, ne fut-ce que pour avoir une chance d’aller récupérer leurs affaires laissées à l’hôtel« , poursuit Piet Demeyere. Un hébergement alternatif sur l’île a, entre-temps, été trouvé pour chacun. Certains touristes ont trouvé une solution par eux-mêmes.

Entre-temps, il est question d’évacuation aussi sur d’autres îles grecques, notamment Corfou et Eubée. Selon M.Demeyere, pour ce qui est de Corfou, des informations supplémentaires sont à venir. « Dans la région, nous avons un hôtel avec une dizaine de clients. On est en train d’étudier la situation« .