Cyclone Garance: au moins trois personnes ont perdu la vie à La Réunion

Au moins trois personnes sont décédées, vendredi, lors du passage à La Réunion du cyclone Garance, « brutal et violent » selon le préfet de l’île française de l’océan Indien, toujours en état d’alerte.

« Bilan à 18h30 (14h30 GMT): trois victimes », a posté sur son compte X la préfecture de La Réunion. Parmi eux: un homme est mort dans un incendie d’origine électrique, a indiqué la préfecture à l’AFP. Et une femme, âgée d’une cinquantaine d’années, selon la police, a péri à Saint-Denis (nord), « emportée par les eaux », après avoir été vraisemblablement « aspirée par une bouche d’égout« , a déclaré à l’AFP le préfet Patrice Latron.

A 18h heure locale (14h GMT), 182.000 foyers étaient sans électricité, 171.000 sans accès à l’eau et 134.000 privés d’internet, selon la préfecture. 342 relais téléphoniques étaient hors service. Et 847 personnes étaient accueillies dans un centre d’hébergement d’urgence.

L’alerte rouge toujours en vigueur

L’alerte violette, la plus élevée, qui implique le confinement y compris des forces de l’ordre et des services de secours, a été levée à midi (8h GMT) sur l’île. Mais l’alerte rouge ordonnant le confinement de la population restait en vigueur dans l’île, où les conditions restaient dégradées, particulièrement au nord-ouest, a prévenu Météo-France. « Les vents les plus destructeurs » se sont éloignés à la mi-journée, selon le préfet.

Pendant le passage du cyclone, Météo-France a relevé des rafales soufflant à 214 km/h à l’aéroport situé au nord de l’île et de 230 km/h sur le piton Sainte-Rose à l’extrême est. Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent des rues totalement inondées avec parfois des torrents d’eau dévalant les pentes, notamment à Saint-Denis et à Saint-André (est), et des voitures emportées.

Garance avait « atterri à 10h (6h GMT) sur le nord de La Réunion selon Météo-France.