Quelle aide humanitaire pour la Turquie et la Syrie ? « Il ne faut pas foncer tête baissée »

Plus de 5.000 morts sont à déplorer, suite aux séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie lundi. De nombreux pays européens et non européens proposent et envoient de l’aide, répondant ainsi à l’appel international lancé par le ministre turc de l’Intérieur Süleyman Soylu. Mais quelles aides pour quels besoins ?

Les besoins principaux de la Turquie et de la Syrie aujourd’hui sont liés à l’identification des victimes, au désencombrement et progressivement, dans les prochaines semaines, une aide à la reconstruction”, expose Gautier Pirotte, spécialiste des questions de coopération internationale et professeur à l’Université de Liège.

Jan Jambon a débloqué une aide d’urgence de 200.000 euros. “Nous cherchons maintenant à savoir comment déployer cette aide rapidement et de manière ciblée. S’il s’avère qu’une aide supplémentaire est nécessaire, la question sera examinée plus en détail au sein du gouvernement », a déclaré le ministre-président flamand.

Une aide supplémentaire: la Belgique pourrait-elle la fournir ? “La Belgique est déjà intervenue dans des catastrophes humanitaires de ce type, dans des inondations et des tsunamis également, à travers l’organisme B-FAST”, précise Gautier Pirotte. Les Affaires étrangères ont d’ailleurs indiqué envoyer une équipe médicale d’urgence en Turquie, dans le cadre de B-FAST. Les modalités concrètes de cette aide (la date de son départ, la composition de l’équipe, le matériel, restent cependant à déterminer, en collaboration avec les autorités turques). Si l’équipe B-FAST (qui sera constituée de 80 personnes) tarde à décoller, c’est parce qu’elle compte une équipe médicale, une aide que la Turquie n’a pas encore demandée, a expliqué la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden, mardi, dans l’émission De Ochtend. Par ailleurs, le pays « met à disposition un A400M pour subvenir en soutien logistique sur place », a tweeté la ministre de la Défense Ludivine Dedonder. Enfin, la ville de Bruxelles vient d’ouvrir une collecte de biens de première nécessité, devant le Palais 11.

Suite au terrible séisme survenu en #Turquie et en #Syrie, la Belgique met à disposition un #A400M pour subvenir en soutien logistique sur place et fournira également une assistance médicale, en étroite concertation avec les autorités turques. — Ludivine Dedonder (@DedonderLudivin) February 6, 2023



De plus, la zone où se sont déroulés les tremblements de terre, est un véritable pôle humanitaire. “De nombreuses agences onusiennes et ONG internationales s’y trouvaient déjà pour intervenir en Syrie. Elles peuvent ainsi constituer un relais pour identifier les besoins précis et, in fine, intervenir sur place”, ajoute le professeur. Filippo Grandi, le chef du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), a d’ailleurs tweeté que l’agence onusienne était « prête à fournir une aide d’urgence aux survivants par l’intermédiaire de ses équipes sur le terrain, dans la mesure du possible ».

Par ailleurs, les ONG belges pourraient elles aussi apporter un soutien. “Vu l’ampleur de la catastrophe, un consortium d’ONG peut se mettre en place”, évoque-t-il.

Dans l’immédiat, le plus urgent après l’identification des besoins relève de la coordination des actions. “Avec les diverses aides proposées, le danger est de créer des goulots d’étranglement, de se lancer tête baissée dans l’acheminement d’une aide qui ne correspondrait pas aux besoins ni aux capacités d’absorption du pays”, avertit le spécialiste. Selon Gautier Pirotte, l’Etat et le réseau associatif (en partie international) vont permettre de sauver des vies. A tout le moins du côté turc, car en Syrie, cela s’annonce plus compliqué.

Une aide humanitaire teintée d’enjeux de politique internationale

“Penser que l’aide humanitaire est portée uniquement par des enjeux humanistes, de sauvetage d’êtres humains, c’est un peu naïf, reconnaît Gautier Pirotte. Au-delà de l’importance des dégâts humains et matériels, il y a des enjeux de politiques internationales à prendre en compte.” Difficile d’y voir clair pour l’instant mais les tentatives de construction politique autour de la Mer Noire pourraient, par exemple, expliquer les propositions de la Roumanie et de l’Ukraine (qui se trouve également dans un processus espéré d’intégration à l’Union européenne).

Sans oublier que la crise humanitaire que connait aujourd’hui la Turquie – et la Syrie – s’inscrit dans le cadre des relations complexes qu’elle entretient avec l’Union européenne. Il ne serait donc pas étonnant, selon le professeur, de voir “la question des réfugiés syriens et la politique d’ouverture et de fermeture des frontières turco-syriennes utilisées comme monnaie d’échange vis-à-vis de l’Union européenne.”

De nombreux pays ont d’ores et déjà annoncé apporter de l’aide à la Turquie et à la Syrie :

L’Union Européenne

L’Union Européenne a mobilisé des équipes de recherche et de sauvetage pour la Turquie après la demande introduite par Ankara d’activation du mécanisme de protection civile de l’UE, indique un communiqué du Haut Représentant Josep Borrell et du commissaire européen à la Gestion des crises Janez Lenarcic.

Dix équipes de recherche et de sauvetage en milieu urbain ont été rapidement mobilisées depuis la Bulgarie, la Croatie, la Tchéquie, la France, la Grèce, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie pour soutenir les premiers intervenants sur le terrain. L’Italie et la Hongrie ont également proposé leurs équipes de secours à la Turquie.

Le centre de coordination de la réaction d’urgence de l’UE est en contact direct avec les autorités de Turquie pour coordonner une aide supplémentaire si nécessaire. Le système satellitaire Copernicus de l’UE a également été activé pour fournir des services de cartographie d’urgence. L’UE est également prête à soutenir les personnes touchées en Syrie par le biais de ses programmes d’aide humanitaire.

L’Italie

L’Italie a proposé à la Turquie l’aide de sa Protection civile.

L’Espagne

L’Espagne a « immédiatement mobilisé des effectifs et des drones » en partance pour Malatya, où se trouve le centre d’aide international.

L’Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que son pays en guerre était « prêt à fournir l’aide nécessaire » à la Turquie. Et même « un grand groupe de secouristes », a précisé son chef de la diplomatie, Dmytro Kouleba.

La Suède

Autre pays européen en proie aux tensions diplomatiques avec Ankara, la Suède a assuré qu' »en tant que partenaire de la Turquie et en charge de la présidence de l’UE », elle était « prête à offrir (son) soutien ». Elle a annoncé le don de sept millions de couronnes (environ 650.000 dollars) à la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à destination de la Turquie et de la Syrie.

Le Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a envoyé 76 secouristes, du matériel et des chiens en Turquie.

La Russie

Le président russe Vladimir Poutine a indiqué envoyer « des secouristes » en Turquie et en Syrie. En Syrie, 300 militaires russes stationnés dans le pays ont commencé à aider au déblaiement des décombres, a indiqué l’armée russe.

Les Etats-Unis

Le président américain Joe Biden a indiqué que les États-Unis ont organisé une première aide humanitaire pour notamment accompagner les autorités turques.